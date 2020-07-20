耆老口述歷史 見證中橫陽金公路開發史

公路總局今推出兩本新書「越山臨海記」以及「青澀的中橫」兩本書，並且在上午舉行發表會，兩本書記載台灣陽金公路及中橫公路發展史，並請來當時參與公路養護建造的耆老到現場共襄盛舉，見證歷史，場面溫馨感人。

交通部部長林佳龍表示，兩條公路都是台灣非常重要的公路，也感謝前人的付出；退輔會主委馮世寬說，當時榮民靠著麻繩垂吊，以菸點燃炸藥的做法開闢道路，也造成許多人殉職，他也說，中橫和雪隧一樣，都是戰略意義非常重要的道路。

公路總局表示，陽金公路開發史，與其他公路有很大不同，早年是為了先民民生運輸補給需求，是人走出來的道路，滿清時期採硫磺礦發達，漁民也利用這古道，擔著漁獲翻山越嶺，因此有魚路之稱；這本書不僅闡述了公路闢建由來，包括沿途地景、人文歷史，都透過文獻以及口述資料詳盡紀載。

交通部公路總局特聘中橫專家李瑞宗教授，出版「青澀的中橫」一書，以20餘篇故事，從「梨山產婆」開始，以迎接新生命的到來，隱喻中橫的通車，如新葉，如初花，如小孩茁壯，帶來希望。

公路總局表示，中橫一甲子，當年離鄉背景前往偏遠山區數月未回家的台灣第一代工程師，如今這些人皆已逾80歲，憶之不易，而記之須及時。中橫的夢憶，在耆老口述、多方蒐集文獻、對照當時的情境與條件，再三確認、多次詢問，方才聽出原初的動機、人生的失意及命運的掙扎，帶出中橫開路迄今的各種人文故事，書中更有多方蒐集而來的老照片，讓走過中橫的人，感受深刻。