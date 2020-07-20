聽新聞
test
0:00 / 0:00
「偽出國」行程夯 澎湖旅遊處：遊客分流做好功課出遊
後疫情時代國人不能出國旅遊，大量觀光客湧入離島「偽出國」，澎湖花火節加上暑假到來，暑假第一個周休二日遊客爆量。澎湖縣府旅遊處表示，單日統計來看，近日遊客量比去年同期平均增加2000人左右，仍在可承受範圍內，不過鼓勵遊客不要集中在馬公市用餐，多把關愛眼神放在巷弄美食，最好避開人潮擁擠處。
澎管處也鼓勵遊客不要過度集中到南方四島與七美等地觀光，會加派人力維持景點秩序。
受疫情影響，澎湖在上個月端午節假日湧入眾多人潮，暑假開始後，天天都有上萬人搭船或搭飛機到澎湖，遊客抱怨租不到機車，居民則是抱怨機車事故頻傳、市場海鮮被遊客搶光，以前不用排隊的商店現在人很多。
針對遊客爆量問題，澎管處表示，南方四島與七美是近來熱門景點，希望遊客分流，盡量朝北南東海與姑婆嶼等地旅遊，不要全擠去熱門景點，會加派人力維持各景點秩序。
澎湖縣府旅遊處長陳美齡說，澎湖住宿最高可容納2萬6千人，近日單日遊客量平均為1.1萬人左右，遊客確實比以往同期來得多，但不至於航班或船班全部客滿，希望遊客用餐地點不要過度集中，出遊前可參考相關網站做好功課；有關機車安全部分，縣府也有協請旅遊業者與機車租賃業者加強宣導。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言