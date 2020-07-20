「偽出國」行程夯 澎湖旅遊處：遊客分流做好功課出遊

後疫情時代國人不能出國旅遊，大量觀光客湧入離島「偽出國」，澎湖花火節加上暑假到來，暑假第一個周休二日遊客爆量。澎湖縣府旅遊處表示，單日統計來看，近日遊客量比去年同期平均增加2000人左右，仍在可承受範圍內，不過鼓勵遊客不要集中在馬公市用餐，多把關愛眼神放在巷弄美食，最好避開人潮擁擠處。

澎管處也鼓勵遊客不要過度集中到南方四島與七美等地觀光，會加派人力維持景點秩序。

受疫情影響，澎湖在上個月端午節假日湧入眾多人潮，暑假開始後，天天都有上萬人搭船或搭飛機到澎湖，遊客抱怨租不到機車，居民則是抱怨機車事故頻傳、市場海鮮被遊客搶光，以前不用排隊的商店現在人很多。

針對遊客爆量問題，澎管處表示，南方四島與七美是近來熱門景點，希望遊客分流，盡量朝北南東海與姑婆嶼等地旅遊，不要全擠去熱門景點，會加派人力維持各景點秩序。

澎湖縣府旅遊處長陳美齡說，澎湖住宿最高可容納2萬6千人，近日單日遊客量平均為1.1萬人左右，遊客確實比以往同期來得多，但不至於航班或船班全部客滿，希望遊客用餐地點不要過度集中，出遊前可參考相關網站做好功課；有關機車安全部分，縣府也有協請旅遊業者與機車租賃業者加強宣導。