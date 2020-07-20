搶救失明危機 濕性老年性黃斑部病變用藥給付放寬

50歲的陳先生，原本視力不錯，僅有輕度老花，某天眼前突然出現黑點，想看的字也看不清楚，求醫發現罹患濕性老年性黃斑部病變，視力只剩0.4，經注射抗血管生長因子眼睛用藥治療後，視力順利回復到0.8，目前持續追蹤，狀況穩定。

濕性老年性黃斑部病變惡化速度快

高雄市立小港醫院眼科主任鄭凱駿表示，許多民眾突然看不清楚也不在意，以為是年紀大的自然現象，等拖到眼前出現黑影、影像扭曲變形才就診，黃斑部已出血受損，視力難以回復。

黃斑部是視網膜最重要的區域，當黃斑部老化，視網膜的色素上皮細胞無法順利代謝廢物，導致色素上皮層萎縮及脈絡膜血管的異常增生，一旦脆弱的新生血管滲出液體或破裂出血，就會導致視力減退。

50歲以上中老年人是濕性老年性黃斑部病變的高危險群，濕性雖只占老年性黃斑部病變的10%，但惡化速度很快，若不積極治療，視力會嚴重受損，是老年人失明的主因之一。且濕性老年性黃斑部病變復發機率高，可能半年到1年新生血管又會增生，必須長期密集追蹤治療。

醫療負擔降低 鼓勵積極治療

鄭凱駿表示，治療濕性老年性黃斑部病變，關鍵在於抑制異常血管增生，眼球內注射抗血管生長因子的藥物，能使脈絡膜新生血管萎縮，減少黃斑部水腫、出血，改善視力，每次注射約10分鐘能完成，副作用較少，療程相對簡單。

鄭凱駿說，抗血管生長因子眼睛用藥一針約需三萬多元，過去健保在特定條件下，每人每隻眼睛可給付7針，超過即須自費，不少患者無力負擔費用而放棄治療，增加失明風險。在各界爭取下，健保署6月起放寬抗血管生長因子眼睛用藥給付針數，從原本7針給付增加為14針，為病患省下鉅額的治療費用，減輕負擔。

復發機率高 治療後務必追蹤

抗血管生長因子眼睛用藥直接作用在新生的異常血管，有些病人注射後視力明顯改善，誤以為已經痊癒，導致疏忽後續追蹤，不久再度惡化，因此鄭凱駿醫師提醒，「定期追蹤治療非常重要。」之前因新冠肺炎疫情，許多人害怕上大醫院，他就有一位濕性老年性黃斑部病變的病患長達4個月沒回診，解封後回診檢查發現，黃斑部已水腫得厲害，他呼籲患者應盡快回診，讓醫師掌握病情進展。