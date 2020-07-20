北市十大死因出爐 肺癌蟬聯冠軍、乳癌急升居次

台北市最新的2019年十大死因出爐，慢性疾病就囊括7項，其中，惡性腫瘤的癌症續居首席，若進一步解析十大奪命癌症，肺癌連續34年蟬聯死因之首，值得注意的是，婦女朋友生命殺手的乳癌，跟2018年相比前進2名，躍身為次席。

台北市衛生局呼籲，癌症已分別蟬聯38年國人死因第1名與48年台北市十大死因之首，落實健康飲食、規律運動、體重控制、遠離菸檳的健康生活型態，可預防癌症的發生。

另外，台北市從2018年6月1日起，提供設籍台北市30歲以下有性生活史的女性民眾，每年1次免費子宮頸抹片檢查服務，並提供篩檢疑似陽性個案追蹤，相關訊息可至網站查詢。

台北市衛生局今天公布「2019年台北市十大死因」統計結果，2019年台北市民死亡人數為1萬8024人，死亡者年齡中位數為80歲，按照標準化死亡率，在全國22縣市中，除連江縣之外，台北市是最低縣市。

至於十大死因，惡性腫瘤的癌症（占29.5%）仍居首位，其餘依序為心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、腎炎、腎病症候群及腎病變、慢性下呼吸道疾病、事故傷害、敗血症、高血壓性疾病；排名順位跟2018年一致。

若進一步分析十大癌症死因，仍以肺癌居首，其次依序為女性乳房癌、腸癌、肝和肝內膽管癌、前列腺癌、胰臟癌、胃癌、口腔癌、非何杰金氏淋巴瘤、卵巢癌；若跟2018年相比，女性乳房癌前進2名，躍身為次席。

台北市衛生局指出，觀察性別統計，男女的前三大死因，皆為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎，又跟2018年相比，僅肺炎的標準化死亡率提升，完整統計數據可至網站查詢。