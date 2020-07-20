氣炸！一家深夜到花蓮旅館竟無訂房紀錄 過來人籲一招自保

付完錢的旅館沒有訂房紀錄，怎麼回事？有遊客規劃了花蓮之旅，半個月前透過訂房網站預訂房間，到了現場卻沒有訂房紀錄，讓一行人錯愕不已，幸好旅館幫忙找了其他民宿安頓，不過這個意外已打壞當事人的玩興。對此其他網友們紛紛提醒，為求保險，訂房後一定要致電旅館確認。

「差點跟老公、小孩露宿花蓮街頭」，有網友在臉書社團「爆怨公社」發文，抱怨被訂房網站「放鴿子」的經過。她與先生、孩子到花蓮玩三天兩夜，7月1日透過某訂房網站預訂7月17日一間旅館的四人房，並已完成扣款和收到入住憑證。但是當天逛完東大門夜市後，約晚上10點半抵達時，旅館卻說沒有訂房資料，原因指向訂房網漏單。幸好旅館緊急聯絡另一間有空房的民宿，才讓他們當晚有地方可睡。

發文網友生氣的說，櫃檯妹妹還透露相同情況早上也發生過，讓她覺得很扯，「開心的花蓮三天兩夜心情都被打壞」。

許多網友見文紛紛跳出來叮嚀「訂房後一定要做的事」，「我訂完會找民宿粉專問有沒有收到」、「不管是國內還國外，只要透過訂房網訂房，我都會特別寄E-mail跟他們確認才保險」、「我都會收到憑證後打一通電話至飯店確認，等快去玩的時候再打一通電話確認一次」。

還有不少人表示不信任訂房網，「寧願自己打電話訂飯店，也不要透過訂房平台去處理」、「我後來都用這個瀏覽，然後直接打給店家訂，通常有便宜一些」、「過來人建議訂房還是直接找飯店，透過這種網站沒便宜多少，要處理還找不到人根本花錢找罪受」。也有人建議到了當地儘早去旅館報到，若出狀況也比較不用擔心晚上摸黑找房，「之前去日本每到一處都先去住宿點確認，還被笑神經質。」

此外，雖然旅館指出是訂房網站漏單，但也有做過飯店業的網友表示，有可能是旅館自己漏單，言下之意是將責任推給訂房網。