偽出國夯？小琉球業者：觀光僅回歸往常熱度

隨著國內疫情趨緩，自國內旅遊解封以來，各地觀光景點相繼出現觀光人潮，再加上正值暑假期間，不少遊客無法出國，便開始出現「偽出國」旅程。屏東縣唯一離島小琉球，在端午連假期間出現爆量人潮，目前正值暑假期間，人潮依舊不減，業者表示，未人滿為患，只是回歸往常地觀光熱度。

屏東縣琉球鄉觀光發展協會指出，七月正逢放暑假期間，平常日的住房率大約7至8成左右，周末的住房率則有9成左右，此外，餐影業、浮潛業績相較疫情期間，已經成長大約2倍以上。

屏東縣琉球鄉觀光發展協會表示，目前琉球觀光現況，還沒到人滿為患的程度，反觀端午節的人潮才是爆量的情況，另外也能明顯感受到先前連假，因疫情影響，民眾不能出國，才會反應在國內旅遊，現階段小琉球的人潮只是回歸往常地觀光熱度。

小琉球商圈常務監事陳坤鴻表示，來小琉球觀光，不僅要坐船，還有免稅店，非常有出國的感覺，是目前國內旅遊的好選擇，自從解封之後，商圈的業績確實有明顯成長，從早餐店一直到賣消夜的店家，都可以感受到生意有活絡起來。