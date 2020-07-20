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人潮爆炸！馬祖旅遊超夯 業者開心忙翻了
馬祖進入觀光旅遊旺季，一掃新冠肺炎疫情期間的陰霾，再加上振興券及安心旅遊補助，飯店、民宿及餐廳大量擠進滿滿觀光人潮，長長排隊人龍，讓東引業者開心直呼，「假日人潮根本爆炸了！」
連江縣交通旅遊局長林長青指出，今年6月因疫情趨緩、訂房率達8成，當時預估7月觀光旅遊情況就可恢復至去年一樣，但目前粗估遊客數量超出預期，大幅增加當地觀光收入。
林長青表示，中央、地方全力拚觀光，加上安心旅遊補助讓人潮暴增，目前立榮航空每天來回松山、南北竿機場共有32架次，一次約搭載70名乘客，每日一班的台馬之星可乘載580名；島上飯店、民宿入住率達8成。
遊客劇增讓當地商家鬆一口氣，儘管忙碌但仍開心掃除疫情陰霾，東引泰利食堂蔡姓業者開心大喊，「假日人潮根本爆炸了！」
她表示，之前因疫情關係島上幾乎看不到遊客，如今疫情趨緩、暑假遊客增加，安心旅遊補助讓大家很願意到馬祖跳島玩，再加上振興券、民眾報復性旅遊消費，老闆天天都會出去捕魚製作新鮮食材。
但因東引島上較少餐廳，蔡姓業者也提醒民眾，若想到東引旅遊建議餐廳提前訂位，不然食材可能不夠、店內桌子也無法容納遊客人數，最後只能吃便利超商。
林長青也提醒，許多遊客會租賃機車前往各觀光地點，但因馬祖島上道路高低坡距大、山坡地危險路段多，呼籲民眾騎車應減速慢行，也建議可多搭乘台灣好行等大眾運輸工具。
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