後疫情時代更要持續殺菌！政府核可「綠的藥皂」才是真藥皂

今年經歷疫情，更多人重視清潔用品的殺菌效果，也養成常洗手的習慣，但洗手、洗澡用的肥皂，真的具有殺菌效果嗎？肥皂要能「真殺菌」，是有學問的，必須要經過檢驗合格，才具有殺菌抗敏止癢等功效，由中化製藥推出的「綠的藥皂」，就擁有國家核可的乙類成藥的藥證，經過檢驗合格，是具有消毒、殺菌、抗敏與止癢等功效的真藥皂。

中化製藥打造台灣第一家世界級高品質的PIC/S GMP藥皂廠用來製造「綠的藥皂」。 圖／中化製藥 提供

中化製藥打造台灣第一家世界級高品質的PIC/S GMP藥皂廠用來製造「綠的藥皂」，該藥皂廠是國內最高規格的藥皂製造廠，原物料與製程，都經過高品質控管，也遵守全球最嚴謹的製藥規範，讓綠的藥皂成為國內最高品質、且具有乙類成藥核可的真藥皂。

「綠的藥皂」經典款以天然全草植物提煉的揮發油，搭配抗菌劑、止癢抗過敏藥物製成，內含有抗組織胺成分，能止癢與抗過敏，還有殺菌配方，清潔肌膚與身體後，實際具有去垢除臭，消滅皮膚表面上的細菌，但藥性溫和，還能帶來舒爽清新感，能為家人的身體消毒抗菌把關。

今年夏季，綠的藥皂全新推出「消毒殺菌味」，以沈穩的木質香調雪松，與麝香調和，有著沉穩的氣息；另一款經典的「草本清新香」，則是有著藥草芳香味，彷彿沈浸在大自然之中。在各大賣場、藥妝店都可以購入，為肌膚清潔帶來更方便的體驗。

「綠的藥皂」經典款以天然全草植物提煉的揮發油，搭配抗菌劑、止癢抗過敏藥物製成，內含有抗組織胺成分，能止癢與抗過敏，還有殺菌配方。 圖／中化製藥 提供

想讓自己、家人使用清潔用品後，能真正的消毒殺菌，挑選產品時，就要特別注意是否具有國家檢驗合格，綠的藥皂擁有乙類成藥核可，才能對抗病毒、徹底殺菌!

網路馬上買，點這裡: https://24h.pchome.com.tw/prod/DAAJ1J-A900AOLU5 https://ppt.cc/fpORdx

衛署成製字第002840號、北市衛藥廣字第109070152號，使用前詳閱說明書、警語及注意事項。中化裕民健康事業股份有限公司，台北市中正區襄陽路23號8F