環保署出手管笑氣 非法提供致死最高罰千萬及無期徒刑

俗稱「笑氣」的一氧化二硫便宜容易取得，常見於青少年「毒趴」，但笑氣不具毒品特性，無法被法務部列為毒品，工業局統計全國有2%笑氣未被掌握用途。為加強流向管制，環保署今舉辦記者會表示，工業用笑氣將列為我國第一個「關注化學物質」，禁網路交易，非法提供笑氣且危害人體健康，最高罰1千萬元，並處7年以上或無期徒刑。

笑氣是吸入性全身麻醉劑，長期使用會影響血液及神經系統功能，近年出現青少年將笑氣與其他毒品併用致死案例。笑氣容易取得，在網拍輸入關鍵字就找得到，任何人都可購買。上周桃園市警局還在汽車旅館查獲笑氣非法交易，甚至有「三倍券」優惠方案，可見氾濫嚴重程度。

笑氣分成食品、醫療、工業三大用途，前兩者由衛福部主管，至於工業用笑氣，製造商要向工業局申報流向，但笑氣交給代理商、經銷商等下游業者後，是否再轉售其他廠商或個人，這部分沒有掌握，被懷疑是笑氣流出缺口之一。根據工業局統計，僅掌握全國笑氣98%為正常用途，其他2%不知去向。

據了解，行政院一度請法務部研商將笑氣納為毒品，但笑氣合法用途多，包括電子半導體、太陽能產業、醫療麻醉、食品製作奶泡等，且特性不像一般毒品，無成癮性，難以列為毒品。跨部會會議因此研商，以環保署今年1月16日施行的「毒性及關注化學物質管理法」處理。

環保署毒物及化學物質局長謝燕儒表示，工業用笑氣明天將預告為關注化學物質，預計10月31日公告，未來有「四要兩禁止」原則，製造、輸入、販賣、使用等行為，必須要核可、標示、逐筆網路記錄、按月申報，另外禁止網路交易、無照運作。

謝燕儒指出，笑氣公告化學物質後，不影響既有法規管制規定及正常用途，主要是加強防止進口或製造笑氣業者，若再進行分裝販售後可能無法掌握去向、流入不當使用管道。

另外，謝燕儒說，公告半年內，業者須取得核可文件及容器包裝標示，且除了半導體、太陽能等正面表列行業以外，其他笑氣要添加二氧化硫，藉由臭味遏止吸食。

過去吸食笑氣只能以社會秩序維護法處分，罰則過輕，也是笑氣濫用因素之一。謝燕儒表示，公告上路後，未來到夜店、旅館等場所查緝，發現民眾非法持有笑氣，可直接依毒管法處以3萬元至30萬元罰鍰，若致人於死或危害人體健康，最高處無期徒刑或七年以上有期徒刑，併科罰金最高1千萬元。網購則可罰30萬元。