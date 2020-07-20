快訊

戰爭英雄反民族？南韓名將白善燁的「間島特設隊」謎團

聽新聞
test
0:00 / 0:00

威力彩上看20億投注排長龍 桃彩券行人潮增3倍

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
威力彩連45期槓龜頭獎上看20.8億元，桃園市桃園區16次開出頭獎的千百萬彩券行，吸引民眾大排長龍投注選購威力彩，人潮比平常高出3倍。記者曾增勳／攝影
威力彩連45期槓龜頭獎上看20.8億元，桃園市桃園區16次開出頭獎的千百萬彩券行，吸引民眾大排長龍投注選購威力彩，人潮比平常高出3倍。記者曾增勳／攝影

威力彩連45期槓龜，今天將開出的威力彩預估頭獎上看新台幣20.8億元，挑戰史上第3高單注頭獎紀錄，各地彩券行出現投注人潮，桃園市桃園區千百萬彩券行今天上午一開門就吸引許多「想當億萬富翁」民眾大排長龍選購威力彩，該彩券行老闆鄭振男說，最近來買彩券的人，九成五是買威力彩券，投注人潮比平常高出3倍。

桃園區千百萬彩券行過去以來，相繼開出威力彩、大樂透、今彩539彩頭獎16次，其中開出23億元大樂透頭獎，今年2月亦開出大樂透頭獎3.7億元，經常吸引彩迷上門簽注，今天上午一開門，就吸引許多民眾湧入排隊簽購威力彩，人潮排到門外騎樓、馬路旁，許多民眾拿出千元鈔直接說「老闆，包牌」，各彩券行業績熱絡。

鄭振男表示，因為威力彩連續槓龜，獎金上看20億元，吸引許多民眾投注購買威力彩，民眾包牌的民眾最多，13支包牌1千元，還有1到8特別抓牌號碼，最近投注人潮是平常的3倍，希望大家一圓發財夢。

威力彩連45期槓龜頭獎上看20.8億元，桃園市桃園區16次開出頭獎的千百萬彩券行，民眾大排長龍到門外要投注選購威力彩，人潮較平常高出3倍。記者曾增勳／攝影
威力彩連45期槓龜頭獎上看20.8億元，桃園市桃園區16次開出頭獎的千百萬彩券行，民眾大排長龍到門外要投注選購威力彩，人潮較平常高出3倍。記者曾增勳／攝影

彩券行 威力彩 大樂透

延伸閱讀

威力彩頭獎今晚上看20.8億 幸運兒兌獎程序要這樣走

威力彩頭獎必中公式？他買2張說出關鍵字「先贏50％」

三倍券到手！他46分鐘花光all in威力彩 投報率很驚人？

威力彩飆18.3億！全台歷年頭獎分布曝光 快手刀衝這縣市買

相關新聞

環保署10月起列管「笑氣」 工業用途者者需逐筆紀錄

為了防堵青少年濫用吸食行為，環保署今（20）日宣布，將把「笑氣」列管為第一個「關注化學物質」，未來將跨部會與經濟部、衛福部及警政機關等聯手管制，除要求製造、輸入及販賣業者應取得核可、申報交易資料外，並禁止於網購平臺交易。21日正式預告後，經研商公聽，預估將於10月底前正式公告，公告後相關加嚴管制立即生效。

國旅塞爆澎湖 林佳龍：做好疏導與分流、利用非假日去

暑假展開國旅大爆發，特別是澎湖，遊客塞爆，各景點滿滿都是人，已經超出澎湖乘載量；交通部長林佳龍今天表示，推廣國旅初步達到，澎湖之外也還有其他地方可以旅遊，要去澎湖也可以利用非假日，做好疏導與分流，並且呼籲業者應提供更好的服務。

如何增強「人緣桃花」與「姻緣桃花」？ 命理大師教你點破關鍵

民間很常見到用「桃花」來代替「感情」，像是說一個人「遇到好桃花」，代表此人感情上遇到不錯的對象，而「爛桃花」自然就是指不夠理想的感情對象。然而在民俗上「桃花」除了是指感情對象，更有其他你想像不到的含意！

中油頭獎加油金20萬是你嗎？趕快對對看

6月有到中油加油的，趕快把統一發票（5-6月分）拿出來對對看。中油上午已抽出五個頭獎，中獎者可以兌領20萬元加油金。

身旁有憂鬱症朋友該怎麼辦？過來人曝禁忌 網友：第一點就犯了…

曾以電影《戀空》廣為人知的日本男星三浦春馬18日於家中自縊身亡，警方於現場找到「日記本」，從參與搜查的相關人士得知，留下的日記本中有潦草的字跡，當中透露著想要自殺等低迷、絕望的訊息，也使心理精神健康問題再一次成為輿論熱點

威力彩頭獎今晚上看20.8億 幸運兒兌獎程序要這樣走

20日將開出的威力彩，預估頭獎上看新台幣20.8億元，挑戰史上第3高單注頭獎紀錄，估計本期銷售額將達8億元。若真的幸運中頭獎，需致電台彩並前往專屬貴賓室洽談領獎事宜。 三立新聞網報導，如果今晚一

一張圖看天氣 氣象局：下周典型夏季天氣要注意兩件事

即將進入七月下旬，中央氣象局今天在臉書粉絲團預報天氣，未來一周太平洋高壓籠罩，各地大致為「典型夏季天氣型態」，要注意兩件...

偽出國夯？小琉球有船坐又有免稅店 業者：觀光僅回溫

隨著國內疫情趨緩，自國內旅遊解封以來，各地觀光景點相繼出現觀光人潮，再加上正值暑假期間，不少遊客無法出國，便開始出現「偽...

人潮爆炸！馬祖旅遊超夯 交通客滿業者開心忙翻了

馬祖進入觀光旅遊旺季，一掃新冠肺炎疫情期間的陰霾，再加上振興券及安心旅遊補助，飯店、民宿及餐廳大量擠進滿滿觀光人潮，長長...

國旅蘭嶼遊客爆量拚用電 6月至今已跳電三次

現值旅遊旺季，台東離島蘭嶼每天都有逾三千名遊客，用電量暴增，六月至今全島因用電量大增已跳電停電三次，7月11日及12日更...

見證公路開採歷史 公總推新書

公路總局推出新書《越山臨海記》以及《青澀的中橫》新書發表會上午舉行，兩本書詳實記載台灣陽金公路及中橫公路發展史，交通部部...

環保署出手管笑氣 非法提供致死最高罰千萬及無期徒刑

俗稱「笑氣」的一氧化二硫便宜容易取得，常見於青少年「毒趴」，但笑氣不具毒品特性，無法被法務部列為毒品，工業局統計全國有2...

熱門新聞

嘴破要怎麼治療？ 過來人推「這食物」：3天就改善

台北今39度高溫創七月新高 氣象局：下周可能再破紀錄

目擊妻兒遭車撞死 澳洲袋鼠爸路邊悲痛撫屍觸動網友

一家人沒關係！嬤將孫女換裝照上傳群組 她無言：內褲超清楚

威力彩頭獎上看20.8億！4星座「偏財運旺爆」開運時辰、方法公開

影／森林遊樂區免費入園首選太平山最划算 人車大爆棚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。