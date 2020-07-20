威力彩上看20億投注排長龍 桃彩券行人潮增3倍

威力彩連45期槓龜，今天將開出的威力彩預估頭獎上看新台幣20.8億元，挑戰史上第3高單注頭獎紀錄，各地彩券行出現投注人潮，桃園市桃園區千百萬彩券行今天上午一開門就吸引許多「想當億萬富翁」民眾大排長龍選購威力彩，該彩券行老闆鄭振男說，最近來買彩券的人，九成五是買威力彩券，投注人潮比平常高出3倍。

桃園區千百萬彩券行過去以來，相繼開出威力彩、大樂透、今彩539彩頭獎16次，其中開出23億元大樂透頭獎，今年2月亦開出大樂透頭獎3.7億元，經常吸引彩迷上門簽注，今天上午一開門，就吸引許多民眾湧入排隊簽購威力彩，人潮排到門外騎樓、馬路旁，許多民眾拿出千元鈔直接說「老闆，包牌」，各彩券行業績熱絡。