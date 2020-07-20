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國旅塞爆澎湖 林佳龍：做好疏導與分流、利用非假日去
暑假展開國旅大爆發，特別是澎湖，遊客塞爆，各景點滿滿都是人，已經超出澎湖乘載量；交通部長林佳龍今天表示，推廣國旅初步達到，澎湖之外也還有其他地方可以旅遊，要去澎湖也可以利用非假日，做好疏導與分流，並且呼籲業者應提供更好的服務。
林佳龍今天參加台2甲陽金公路「越山臨海記」暨中橫60周年特輯「青澀的中橫」新書發表會，現場媒體問到，澎湖旅遊大爆發，是否已打亂交通部推廣精緻旅遊的目標。
林佳龍表示，暑假國旅大爆發，國人想要去澎湖、金門、宜花東等地方，顯示推廣國旅初步有達到效果，但到中北部旅遊也是好的選擇；澎湖假日期間人潮眾多，觀光局在澎湖也有國家公園管理處，也會與澎湖縣政府溝通協調，針對澎湖當地的需要進行協助。
林佳龍說，澎湖的北海、東海也很值得旅遊，澎湖之外也有其他地方值得旅遊，家庭旅遊也可以利用非假日，做好疏導與分流，他很高興看到國旅復甦，也期待業者能提供品質的服務，有問題，可以跟澎湖縣政府聯繫。
至於之前傳出19歲以下免費暢遊遊樂園經費將用罄，雖然林佳龍有意延續挹注，但經費仍未到位，林佳龍說，他希望這方案不要停，交通部的致青春方案，19歲以下到遊樂園玩，受到很大回響，也有很大的效益，他認為這是個成功的政策，一定會貫徹，將會如期舉辦到8月31日，交通部推廣安心旅遊方案中，有一定的彈性，會以相關科目來支應經費。
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