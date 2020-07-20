最後12小時！可買書看電影 600元藝FUN券今晚截止登記

文化部發行的600元「藝FUN券」，即將於今晚9時截止登記、明天中午抽出得主。此一電子票券共計200萬份、可用於全台1萬兩千家藝文商家場所，使用者可用此券買書、看電影、逛展覽等。只要有登記、人人有機會，民眾可別錯過了。

文化部表示，「藝FUN券」自18日9點開放下載註冊，至昨天下午7點32分止，註冊已突破200萬人。但先註冊不代表先中籤，藝FUN券比的是運氣而非手速。還沒下載註冊的民眾別擔心，今天晚上九點前，仍可以註冊，請大家把握機會。

「藝FUN券」將於明天中午12時，邀請行政院政務委員唐鳳與文化部長李永得共同抽出兩百萬名幸運得主，抽籤過程將於線上公開直播。提醒民眾別忘了開啟藝FUN券App通知提醒，第一時間收到中籤訊息！

文化部表示，獲得「藝FUN券」的民眾，可從7月22日中午12時起，於全台超過一萬家以上店家使用，包括博物館、演藝廳、書店、唱片行、電影院、Live House等。

藝Fun券下載連結：

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