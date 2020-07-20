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身旁有憂鬱症朋友該怎麼辦？過來人曝禁忌 網友：第一點就犯了…

聯合新聞網 / 綜合報導
心理精神健康問題再一次成為輿論熱點，引發網友討論「身旁如果出現有憂鬱症的朋友應該如何因應？」圖／報系資料照片
心理精神健康問題再一次成為輿論熱點，引發網友討論「身旁如果出現有憂鬱症的朋友應該如何因應？」圖／報系資料照片

曾以電影《戀空》廣為人知的日本男星三浦春馬18日於家中自縊身亡，警方於現場找到「日記本」，從參與搜查的相關人士得知，留下的日記本中有潦草的字跡，當中透露著想要自殺等低迷、絕望的訊息，也使心理精神健康問題再一次成為輿論熱點，引發網友討論「身旁如果出現有憂鬱症的朋友應該如何因應？」

原PO在PTT回文表示，自己是一個從憂鬱症深淵爬回來的人，「不過還在半坑中沒到最上面」，他指出「所謂的憂鬱症並不是說你分手很難過，而是永遠快樂不起來」，談到自己最嚴重的時候，參加堂弟的婚禮看到每個人笑容滿面讓他超不自在，立刻躲到一旁的商店迴避，也想著他的人生，從起床那一刻就不開心。

他以過來人的身分給大家一些建議，「如果你遇到你的朋友也是有憂鬱症的人，第一，千萬不要一直跟他說，這個並沒有什麼，一下就過去了，因為世界上本來就沒有那麼多真的感同身受，你這麼說，只不過是要他演成你想要他的樣子，對他來說反而是種傷害」。

「第二，如果他是因為家庭因素而導致憂鬱，千萬別再告訴他家家有本難念的經，請多花點時間了解為什麼家庭會讓他變成這樣；第三，千萬別把你的宗教信仰加諸在他的身上，我有朋友在我生病後，還拉我去參加教會活動，我連對朋友都笑不出來了，怎可能去應對陌生人的笑容，總之希望大家不要一直拋出自己的想法，去強迫有憂鬱症的朋友接受，應該試著用心傾聽，以及陪伴他撐過難關；第四，每個人走出來的方法不同，不用一直跟他說別人的故事」。

原PO以過來人的身分給大家一些建議。圖／取自PTT
原PO以過來人的身分給大家一些建議。圖／取自PTT

貼文一出，網友紛紛回應「老天，第一點我就犯了.....」、「謝謝分享，因為最近剛好有朋友如此，真的不知如何是好」、「陪伴其實也不容易，願意陪伴病友的人，真的都很善良」、「覺得如果從事服務業或是藝人患病真的好辛苦，為了工作還要強顏歡笑」、「X，我上次關心我朋友就犯了第一點」、「謝謝你的分享，讓我知道怎麼去了解對方」、「上次才剛跟朋友說，一切都會過去的...原來這樣不行」、「我記得一個是不要說加油」。

有人詢問：那我們到底可以怎麼幫助憂鬱患者呢？原PO則回覆「陪伴、傾聽，真的沒了，如果這樣他還是選擇輕生，請不要太自責。我是有幾個願意陪我哭的朋友才走過來的」。

最後有網友總結，「跟憂鬱症的人說『這沒什麼，一下就會過去』就像跟感冒的人說：『啊你就不要感冒』」、「如果幫不了就默默陪著，不要給意見更不要硬灌正面想法給憂鬱症患者，只會讓他們壓力更大」，也有人覺得「關於傾聽，最好還是去找專業的諮商師會比較好，畢竟親友的幫助還是有限」。

憂鬱症小百科

憂鬱症是一種同時涉及身體與心理的疾病，多數人偶爾會有心情不好的情況，但如果相關症狀很多，並長時間持續，造成生活上的障礙，即有可能是憂鬱症。據美國《精神疾病診斷與統計手冊》，臨床九大症狀包括：(1)情緒低落、(2)明顯對事物失去興趣、(3)體重下降或上升、(4)嗜睡或失眠、(5)精神運動遲滯、(6)容易疲倦或失去活力、(7)無價值感或強烈罪惡感、(8)注意力不集中或猶豫不決、(9)經常想到死亡。上列症狀如同時出現5項（含）以上，並持續2周以上，即可診斷為憂鬱症。

醫師認為憂鬱症在內科門診中很常見，卻容易被當成單一器官問題來處理，因而延誤治療時間，所以如遇上述多發性的身心情況出現時，最好儘早與家庭醫師會談，接受精神科的專業治療，透過藥物、心理治療並動員社群支持網絡，排除外在壓力事件，將可望讓病情好轉。

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三浦春馬 憂鬱 憂鬱症

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憂鬱症

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