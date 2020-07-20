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婦人樓梯跌倒肋骨斷12根 靠鈦合金固定撐住

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
婦人在家中樓梯跌落，造成右側鎖骨骨折和右側12根肋骨折，合併氣血胸。圖／澄清醫院外科部提供
婦人在家中樓梯跌落，造成右側鎖骨骨折和右側12根肋骨折，合併氣血胸。圖／澄清醫院外科部提供

一位64歲婦女患有阿茲海默症在家中樓梯跌落，造成右側鎖骨骨折和右側12根肋骨折，合併氣血胸，是很嚴重的「連枷胸」現象。台中市澄清醫院外科部主任賴重佑表示，這樣的肋骨骨折很難僅做保守性的症狀控制，還好已有鈦合金骨折固定手術，不但撐起肋骨，也防止肺臟進一步的損傷。

賴重佑說，這位婦女經家人發現緊急送醫後，電腦斷層發現右側鎖骨骨折、右側第1至第12肋骨骨折合併氣血胸。在急診放置胸管引流後先至外科加護病房觀察及支持性治療，隔天進行鎖骨骨折及肋骨骨折固定手術。

由於該婦女右側肋骨幾乎整排斷掉，只要連續3根肋骨骨折，且斷在兩處，就形成連枷胸現象；吸氣時損傷部位下陷，呼氣時相反，不但疼痛指數超過忍受範圍，也可能導致呼吸困難，阻礙肺部功能復原，如果未積極治療，會引發肺炎、呼吸衰竭等併發症。

他說，過去肋骨骨折病患的處理，大多是採取保守性的症狀控制；真正嚴重的連枷胸也是以使用呼吸器，以時間讓胸廓穩定。隨著醫療科技的大幅進步和觀念的改變，近10年來肋骨骨折的病患也越來越多接受骨內固定的手術，而且文獻證據顯示肋骨固定手術在降低骨折疼痛、肺臟合併症、縮短呼吸器使用及住院時間、減少死亡率及後續失能上皆有明顯地改善。

賴重佑說，這位病人共接受了9處骨折固定，術後在加護病房觀察了3天後轉至普通病房，因無法理解自主呼吸訓練的重點，導致肺擴張並不理想，經呼吸照護團隊共同努力下，2週後順利出院。令人驚訝的是，在門診的追蹤當中，病患並不感覺胸痛，反倒是抱怨手腳挫傷的不適。

他說，雖然病患斷了12根肋骨，但在選擇固定肋骨骨折時並不需要全部固定，因為在呼吸動作中，提供最大貢獻的還是中間的6、7根肋骨。術前3D重組電腦斷層肋骨影像，或術前超音波定位或術中胸腔鏡定位都可以，因為一般肋骨骨折大多合併氣血胸或肺臟撕裂傷，故進行肋骨固定手術皆會同時進行胸腔鏡手術去檢視及處理胸腔內的傷害，目前這項鈦合金肋骨骨折固定手術醫材，並無健保給付。

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