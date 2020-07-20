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威力彩頭獎今晚上看20.8億 幸運兒兌獎程序要這樣走

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣彩券總經理蔡國基。 聯合報資料照片 記者曾原信／攝影
台灣彩券總經理蔡國基。 聯合報資料照片 記者曾原信／攝影

20日將開出的威力彩，預估頭獎上看新台幣20.8億元，挑戰史上第3高單注頭獎紀錄，估計本期銷售額將達8億元。若真的幸運中頭獎，需致電台彩並前往專屬貴賓室洽談領獎事宜。

三立新聞網報導，如果今晚一人獨得威力彩頭獎，扣掉稅金可實拿新台幣16.55億，最快隔天（21日）可於上午9點到下午5點撥打「高額對獎專線」0800-024-500，有專人為你進行保密服務。

領獎會在台彩貴賓室進行，總經理蔡國基親自接待，領獎時要攜帶身分證、彩券正本、匯款銀行帳戶資料，如果有中信帳戶，獎金可直接匯入，轉到別家銀行帳戶則要扣除手續費，但得主可當場開中信新戶。有網友試算若是中頭彩，轉到其他帳戶的手續費高達8萬2750元。

若要將大筆的獎金饋贈他人，最好將對方一起帶去貴賓室，避免後續的贈與稅。台彩表示，大多數頭獎得主都是一人獨得，並單獨前往貴賓室兌獎。

中頭獎流程在網路引發熱議，網友開玩笑表示：「我先熬夜計劃一下20億的用途」、「台彩貴賓室北中南都有嗎？」、「生活中的無用小知識增加了」、「我剛好有中信帳戶真方便」，還有人說志只在貳獎，好歹也有1000萬。

威力彩2008年1月22日上市，至今賣了12年多，頭獎達20億元以上次數僅有個位數，20日晚間的20.8億元頭獎，如果開出且1注獨得，將刷新威力彩史上單注第3高紀錄；僅次於2015年開出的30.03億元、28.7億元頭獎，及2013年開出的23.62億元頭獎。

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