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亮紅燈！台北南投中午恐出現38度高溫 午後局部雷陣雨

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
全台熱番薯，其中台北、南投兩地高溫可達38度極端高溫，民眾多留意。截圖自中央氣象局
全台熱番薯，其中台北、南投兩地高溫可達38度極端高溫，民眾多留意。截圖自中央氣象局

中央氣象局表示，今、明（２０日、２１日）兩天太平洋高壓影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴且高溫炎熱；今日清晨至上午中南部及東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；明日午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局說，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今(20)日中午前後台北市地區，南投縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意。花蓮縣、台東縣縱谷，新北市、基隆市地區，新竹縣、彰化縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。嘉義市地區，嘉義縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

氣象局提醒，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨(19)日台北市因無海風調節，再加上「熱島效應」，最高溫再推升至39.0度；為今年最高、且是設站(1897)以來第2高。

他說，南投(服務區)因地理環境，最高溫也達39.3度，連3天超過39度。其他地區最高溫大都出現在內陸〔南部(屏東內埔)37.7度〕，或過山沉降作用的地方〔東部(台東大武)38.3度〕。

吳德榮表示，昨日大氣不穩定，午後對流發展，大部分在山區，部分平地也受到影響。今(20日)晨衛星雲圖顯示，台灣上空雲層稀少；雷達監測無降水回波；各地無降雨。

他說，根據最新(19日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(20)至周四(23日)大氣低層為偏南風，中層「太平洋高壓脊」增強(圖)，使天氣持續「晴朗酷熱」，各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度的機率；要持續注意防曬、防中暑。各地區氣溫。

至於氣溫，北部24至37度、中部22至37度、南部23至36度、東部22至37度。雖然台灣附近「太平洋高壓脊」增強，但其沉降氣流，不足以抑制大氣「不穩定度」的釋放，午後有對流發展，大部分在山區，北部及中南部平地受影響的機率提高，局部地區有較大雨勢，應注意。

吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，周五(24日)至下周(26)日大氣低層轉為為西南風，中層仍為「太平洋高壓脊」，天氣持續晴朗酷熱，各地區高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度以上的機率；西南風水氣增多，清晨上午西南部有局部降雨；午後有對流發展，大部分在山區，部分鄰近平有地受影響的機率，局部地區仍有較大雨勢。

今天各地天氣炎熱。本報資料照片
今天各地天氣炎熱。本報資料照片

高溫 吳德榮

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