你有舊的iPhone嗎？捐出來可幫盲人點一盞明燈

你的家裡有舊的iPhone用不到嗎？捐出來給中華視障教育學會，可以點一盞明燈給盲人，幫助他們與外界溝通。

最近剛獲得總統教育獎的中華視障教育學會祕書長李文煥，本身因為罹患罕見疾病雷伯氏症而全盲，發起「募集二手iPhone助盲計畫」，上周台灣應用材料科技公司響應，捐出60支二手iPhone7，將在本周陸續發送給全台各地的盲友。

李文煥表示，智慧型手機相當便利，可以幫助盲人解決不少生活上的難題，目前市售手機以iPhone的系統對盲人最為友善，但是並不是每一位盲友都買得起，才會有這項募集二手機的計畫，希望更多人發揮愛心捐出舊手機，就是幫助在黑暗中的盲友、點起一盞生命中的明燈。

他表示，iPhone內鍵的「旁白」功能，可以將頁面上的文字報讀出來，同時不同的手勢與點擊有不同的功能，例如盲人只要用三根手指就能翻頁，而且每一代不同的iPhone，都能支援這些功能，而安卓系統雖然也有語音功能，但每一款手機的情況不一，目前對盲友來說，還是iPhone最為實用

同時iPhone搭配的一些App，也對盲友非常實用，例如「台灣等公車」，可以解決盲人在外行走的問題，還有的App可以協助盲友辨識鈔票的金額、周遭的物品等，或是報讀給盲人聽。

還有一款App叫做Be My Eyes，正常的明眼人可以上去登錄為志工，當視障者有需要幫忙的時候，只要在App上呼叫，系統會自動配對找可以協助的志工，當盲友的眼睛。

台灣應材汰換下來的手機，雖然是舊的，但經過公司整理包裝後，送給學會，目前已有多名盲友取得，「好開心，原來的iPhone已經好舊了，能換一支太好了」、「我參加了iPhone的課程，但還買不起，有人捐助真是幫了大忙」。

李文煥表示，將持續與企業合作，也歡迎大家捐贈二手機，目前是6S以後的手機都可以使用，捐贈可洽中華視障教育學會或苗栗縣視障協會。