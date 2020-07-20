合歡山淪夜市 暗空公園快被毀滅

聯合報 / 記者賴香珊／南投縣報導
南投縣合歡山去年獲IDA認證通過，成台灣首座、亞洲第三座暗空公園。圖／南投縣政府提供
南投縣合歡山去年獲IDA認證通過，成台灣首座、亞洲第三座暗空公園。圖／南投縣政府提供

合歡山經過多年努力去年終獲國際暗天協會認證，成為台灣首座、亞洲第三座暗空公園，但近日疑因疫情引爆國旅潮，旅遊人車爆量，入夜後露營民眾頻繁使用車燈、手電筒與探照燈，地方大嘆「災難來臨」。

合歡山因高海拔、低光害等條件，成為東南亞地區絕佳觀星點，去年八月獲得國際暗天協會認證通過，合歡山鳶峰到小風口區域成為國際暗空公園。

由於國際暗天協會要求，成為國際暗空公園後須做到光害減量，南投縣政府積極與在地業者、居民串連投入，整修既有步道、停車場、觀星平台等設施，改善燈具「照地不照天」；並擬定關燈觀星公約，每晚九時後關閉非必要戶外燈源。

當地清境永續發展協會近期卻發現，大量遊客湧入合歡山，尤其周末假日，合歡山白天如菜市場，入夜像夜市，不分晝夜都是人潮，塞車、垃圾已成常態，入夜後甚至有不少人露營、炊煮，燈火通明，直說「合歡山暗空公園的災難開始了！」

清境永續發協會理事長李從秀說，前天帶觀星團至鳶峰，準備以專業望遠鏡觀測銀河，卻發現不僅車輛亂停、車燈不關，還用民眾用手電筒亂照、用探照燈照明，上前勸導卻被惡言相向。

南投縣政府表示，合歡山屬太魯閣國家公園，露營野炊違規可依「國家公園法」開罰勸離；但光害目前並無相關法令取締處罰，僅能勸導。縣府已規畫宣導影片，教育民眾高山旅遊降低光害，未來也將加強巡視勸導。

合歡山 太魯閣國家公園 露營

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