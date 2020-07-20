回響／高市府：全面改善高捷間隙

聯合報 / 記者王慧瑛蔡孟妤／高雄報導
台灣邁入超高齡社會，輪椅族將增多，友善的大眾運輸設施應讓每位公民享有平等安全的交通環境。圖／聯合報系資料照片
台灣邁入超高齡社會，輪椅族將增多，友善的大眾運輸設施應讓每位公民享有平等安全的交通環境。圖／聯合報系資料照片

本報昨關注高雄捷運間隙對輪椅族行的安全議題，引起重視和回響。高雄市代理市長楊明州表示，打造無障礙環境責無旁貸，已指示捷運局研究，若技術可行且不影響列車運行，加裝橡膠齒梳縮小間隙；立法院交通委員會召委李昆澤說，高捷必須對車廂間隙存在的隱憂全面檢討，提出改善對策，若需要中央的資源他全力協助。

記者日前偕身障團體實測丈量美麗島、高雄車站、文化中心、衛武營等站，發現間隙落在十點五至十一公分，這些站沒加橡膠齒梳。

高雄捷運公司公共事務處長王柏雁說，列車行駛會有車體搖晃自然現象，月台與列車間勢必存有一定間隙，且不得小於七點五公分。目前大於十一公分間隙才加齒梳改善，低於十一公分原則上不加。

高捷表示，在不影響列車行進安全前提下，對間隙十一公分以下車站加裝橡膠齒梳的可行性將進一步研究、測試，若評估可行，高捷樂意精進。

立委許智傑說，對行動不便者來說，月台間隙、高低差、標示不清或電梯數量不足，都可能造成行的阻礙。一直為人詬病的捷運月台與車廂間隙問題，在未來規畫設計高捷黃線要做到更好。

高雄市議員林于凱說，各縣市軌道建設遍地開花，交通部應訂明確的間隙規範。若高捷要以人力補現況不足，應盤點間距較大的重點車站，對站務人員加強服務訓練。

高捷 列車 捷運

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