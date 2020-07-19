發一次就沒了? 文化部客委會承諾持續經營振興券平台

四大部會推出的四大振興券紛紛登場。此次採電子票券，除了節省紙張，更重要的是要運用電子票券打造整合產業的平台。文化部、客委會皆表示會持續經營藝FUN券、浪漫客庄旅遊券平台，不會「發一次就沒了」。至於民眾憂心申請時所填的個資遭到濫用，兩部會皆表示，申請者的個資會在活動結束後銷毀。

客委會主委楊長鎮透露，客委會會持續經營「浪漫客庄旅遊券」LINE群組，待活動結束後，會找參與的四千家店家討論，策略聯盟共同推動活動。至於民眾申請所提供的個資，活動結束後便會銷毀。

文化部推出的藝FUN券App，匯整逾1萬2千個藝文店家，包括書店、電影院、劇院、LIVE HOUSE等，完成一份詳盡的全台藝文消費地圖。兩廳院藝術總監劉怡汝指出，此一App可以成為「藝文產業綜合行銷平台」，1萬2千個藝文店家攜手合作行銷，讓平常只上電影院的消費者，也有機會看到劇院或書店的資訊，甚至可以再發展儲值功能。

劉怡汝說，藝FUN券推出後，她身邊許多非文青親友，因為下載藝FUN券，也開始關心藝文活動。她建議文化部好好經營藝FUN券平台，「不要讓民眾花完藝FUN券，就把App砍掉。」

「藝FUN券」電子票券預計發出兩百萬分，App相當於擁有兩百萬名會員。交大統計學研究所助理教授高竹嵐指出，此一平台不僅會員數驚人，也將是國內第一個橫跨藝文各領域、年齡層消費的平台。台灣向來缺乏跨領域、跨年齡層的藝文研究，「藝FUN券」的使用結果將能提供前所未有的藝文消費大數據，提供政策研究、藝文趨勢分析。

高竹嵐分析，過去的藝文消費大數據包括兩廳院售票系統、誠品或博客來書店，都是建立於「藝文中高度使用者」的大數據分析。但藝FUN券將可觸及許多第一次參加藝文活動的消費者，勾勒「一般大眾如何參加、消費藝文活動」的面貌。他形容這樣的大數據「幾十年等不到一次」。

文化部表示，未來會持續經營藝FUN券平台，在既有平台基礎上諮詢各界意見後加以調整精進，研擬未來經營策略，以提供永續經營及協助藝文界行銷、發展之最佳使用可能。

至於學者建議的大數據分析，文化部表示，會在保護消費者個資的前提下衡量評估。文化部強調，由於藝FUN券是電子票券，因此活動期間民眾資料仍需保留，以利民眾使用消費，在活動期間不會對外提供利用。並於活動結束後銷毀所有資料，以維護民眾權益。

浪漫客家庄旅遊券今晚結束第一波「敬老家庭」登記，今晚六時前登記人數為22萬3千9百人，明天中午抽出14萬名得主，下午五時前通知得主。藝FUN券則於今晚七時突破兩百萬人登記，將在21日中午抽籤。