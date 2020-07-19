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公車業者最常被申訴案件 「過站不停」居冠

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市區公車目前共有317條路線，平均每日運量達85萬人次，新北交通局統計，最常遭民眾申訴案件是「過站不停」。圖／報系資料照片
新北市區公車目前共有317條路線，平均每日運量達85萬人次，新北交通局統計，最常遭民眾申訴案件是「過站不停」。圖／報系資料照片

新北市區公車目前共有317條路線，平均每日運量達85萬人次，新北交通局統計，最常遭民眾申訴案件是「過站不停」，其次分別為公車車機有問題、服務態度，運輸管理科長林詩欽指出，相關申訴案件若查證屬實，都會分別逞處業者。

林詩欽說，今年1到6月共有189件過站不停申訴案件，普遍是司機有時候會沒注意到乘客，但也有公車站區比較多公車，司機直接開走。接到申訴都嚴格處理，會調閱影像釐清，若屬實直接過站不停，就會處以罰則。

林詩欽表示，過站不停會依公路法開罰9000元，累犯就會加重處罰，目前都是零星個案，被申訴後都會派稽查員抽查，鮮少有再犯狀況。

還有民眾申訴公車車機有問題，林詩欽指出，有時公車行駛山區道路，導致訊號不佳民眾無法查詢車輛動態，也有新駕駛忘記開機，這部分會以評鑑扣分方式處罰。另外服務態度部分因人而異，若有嚴重怒罵情況，才會以公路法開罰。

不過新北交通局日前也公布去年公車評鑑結果，包括服務品質、行車平穩度和低地板公車數量增長都有明顯進步，林詩欽說，業者會讓駕駛相互站在公車內，感同身受平穩度，也讓駕駛技術大幅提升。

林詩欽還說，新北低底盤公車每年都持續增加，因業者的公車年限到期要汰換車輛時，就能向市府申請低底盤公車補助，1年共補助120輛，每輛補助96萬元。

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