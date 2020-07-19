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一張圖看天氣 氣象局：下周典型夏季天氣要注意兩件事
即將進入七月下旬，中央氣象局今天在臉書粉絲團預報天氣，未來一周太平洋高壓籠罩，各地大致為「典型夏季天氣型態」，要注意兩件事，也就是高溫及午後雷雨，外出記得防曬也要攜帶雨具。
高溫部分，氣象局表示，因為大部分時間天氣晴朗，中午前後容易出現高溫，這周很多地方氣溫都會達到36度，局部地區更可能37、38度。紫外線指數也偏高，外出要做好防曬、補充水分。
氣象局說，典型夏季的天氣型態容易發生午後雷雨，周一午後雷雨較明顯，西半部地區、宜蘭地區及花東山區午後降雨機率高，並可能有局部大雨，要留意短時強降雨、雷擊和強風。
周二之後，午後雷雨逐漸局限到中南部地區及各山區，周六會再擴大。午後雷雨因為通常又大又急，所以到山區、河邊等外出活動，一定要格外小心。
除了午後雷雨，氣象局說，周一清晨中南部平地會有零星陣雨，雨勢不會持續太久，影響範圍也不大，但準備雨具會比較保險。
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