金門牛結節疹今無新增案例 至今撲殺125頭牛

農委會牛結節疹緊急應變小組表示，今天金門畜試所及其他周邊場均無新增案例，繼續撲殺牛隻3頭，累計出現牛結節疹症狀的牛場維持45場，總計撲殺125頭並焚化銷毀。

農委會表示，牛結節疹潛伏期可達28日，而自7月14日起，金門每日訪察牛結節疹是否新增疑似案例場，已連續6天新增疑似案例維持在2戶以下，今日無新增，顯示疫情在持續撲殺疑患牛隻及殺滅蚊蠅措施下，尚屬穩定控制。

金門以外其他縣市動物防疫機關對轄內養牛場的疫情訪視，農委會說，目前亦無疑似案例，將持續協調產業團體及地方動物防疫機關加強輔導牛場裝設捕蚊燈具、黏蠅板，以清除病媒蚊、蠅、壁蝨，同時落實門禁管制、人車進出等生物安全措施，以防止疫情發生及擴散。

農委會呼籲，國內養牛業者應每天檢查牛隻健康情形，若染疫應立即通報所在地動物防疫機關，並啟動後續防疫處置。符合主動通報要件業者，依「動物傳染病防治條例」規定給予殺補償，若有疫情未通報者，將予以裁罰並撲殺不補償。