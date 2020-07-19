鼻噴劑現瑕疵 食藥署回收四萬瓶

健保年用量約2萬瓶的「尿崩症」藥物「迷你寧鼻腔噴霧劑」，國際醫藥品稽查協約組織（PIC / S）於7月10日通報藥品不良品警訊。我國也進口該款藥物，衛福部食藥署簡任技正黃琴喨表示，接獲國際通知後，已啟動回收程序，約四萬多瓶將回收下架，提醒正在用藥的民眾，盡速回診與醫師討論是否調整用藥。

依據PIC / S國際警訊，「迷你寧鼻腔噴霧劑10 µg/dose」因部分產品的瓶和泵浦間緊密度不足，藥品溶液揮發導致藥液體積減少和藥品溶液中的Desmopressin及Benzalkonium chloride濃度升高。

該款藥物為處方用藥，黃琴喨表示，根據健保資料庫統計，每年使用量約二萬多瓶。

目前國內此款藥物受影響的批號為「P11328F」、「P11328M」、「P11328V」、「P12162H」、「P15641L」、「P15641M」、「P16790N」、「P16790T」、「P17633V」、「R12631N」、「R12631T」、「R14347K」、「R14347N」及「S10152L」，共14批，已於接獲通報當日要求業者於八月初前下架回收完畢，回收數量約四萬多瓶。

長庚腎臟科主治醫師顏宗海表示，該款藥物除了鼻噴劑，尚有針劑及口服劑型，主要用於因腦下垂體所分泌的抗利尿激素不足所造成的中樞性尿崩症；尿崩症特點為多尿，每日排尿量大於3000毫升。

顏宗海表示，若主成分Desmopressin濃度升高，除了使用劑量無法拿捏外，也可能因為量太多導致低血鈉症等副作用。

黃琴喨表示，回收下架後仍有同成分、不同劑型藥品可替代，沒有缺藥問題。民眾若正在使用上述批號的藥品，應立即停用，並回診和醫師討論調整用藥。