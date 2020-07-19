快訊

連兩震耳炸聲現缺口 安徽全椒滁河爆破洩洪

香港單日確診創新高 林鄭：公務員恢復在家工作7日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

松機「雷雨當空」 部分地勤作業延誤一小時

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
松山機場今天發布「雷雨當空」訊息，以致許多航班延誤到站。記者潘俊宏／攝影
松山機場今天發布「雷雨當空」訊息，以致許多航班延誤到站。記者潘俊宏／攝影

受午後雷陣雨影響，松山機場今天下午2時25分發布「雷雨當空」訊息，直到3時28分才解除，為避免旅客、行李及作業人員淋濕，這段時間剛落地的航班暫時部分地勤作業，讓旅客在機上先行等待，已靠橋的航班則持續作業，尚未統計受影響航班及人數。

台北國際航空站主任徐乃新表示，今天下午2時25分發布雷雨當空訊息，3時28分才解除，由於打雷又下大雨，旅客、行李下機都不方便，地勤人員作業也不安全，因此這段時間，若是有些地勤作業已經做到一半就繼續做，才剛落地的班機、還沒開始作業的就先暫停，否則會全濕。

徐乃新說，只要出現大雷雨，松山機場就會暫時部分地勤作業，不能讓旅客一下飛機就濕掉，也會影響行李，尤其是大雷雨時，也希望地勤作業人員可以躲避，避免遭到雷擊，才能維護旅客、行李、地勤人員的安全。

地勤 松山機場

延伸閱讀

漢光演習第四天 憲兵、關指部清晨松山機場反空降

聽到打雷先蹲下 專家教你「避雷姿勢」把傷害降到最低

宜蘭縣大雷雨持續至下午3時30分 慎防雷擊冰雹

慎防冰雹！ 苗栗縣大雷雨持續至下午2時15分

相關新聞

松機「雷雨當空」 部分地勤作業延誤一小時

受午後雷陣雨影響，松山機場今天下午2時25分發布「雷雨當空」訊息，直到3時28分才解除，為避免旅客、行李及作業人員淋濕，...

大雨特報 北市南投及各地山區易有短時強降雨

中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台北市、南投縣及各地山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及...

台北今39度高溫創七月新高 氣象局：下周可能再破紀錄

台北測站今天下午1時出現39度高溫，打破台北測站今年最高紀錄，中央氣象局統計，台北測站今年七月38度以上天數高達6天，全...

嘴破要怎麼治療？ 過來人推「這食物」：3天就改善

相信不少人有嘴破經驗，尤其吃東西、說話時會感到疼痛不便，日前有網友表示，最近火氣大嘴巴破洞，網路上有許多治療的方法，這讓他好奇哪一種最有效，貼文釣出過來人分享妙招。

雷雨攪亂台北盆地 松機多個航班延誤

松山機場今天14時25分發布「雷雨當空」訊息，15時20分改為雷雨接近，有的班機因遇到過大雨勢，旅客暫待機上，等待雨緩後...

網路口碑之星／國旅補助免費暢玩遊樂園 不去不可的五大熱點！

為拯救受疫情影響而損失慘重的觀光業，政府推出安心旅遊補助，讓高中以下學生免費進場22家主題樂園，可說是報復性旅遊最省錢的熱點了，在DailyView網路溫度計的主題樂園和觀光工廠的網路口碑排行榜中，有四家主題樂園和一家觀光工廠獲選網路溫度計「網路口碑之星」，假日就揪團出發玩到瘋吧！

改善高捷間隙 代理市長：以更高標準回應社會期待

本報關注高雄捷運間隙對輪椅族行的安全，立院交通委員會召委李昆澤說，高捷必須正視車廂間隙存在的隱憂全面檢討，提改善對策，需要中央協助的資源他全力協助。代理市長楊明州表示，已指示捷運局代理局長吳嘉昌立即研究，若技術可行且不影響列車運行，應加裝橡膠齒梳來縮小間隙，打造無障礙環境責無旁貸，也會以更高標準回應社會期待。

影／森林遊樂區免費入園首選太平山最划算 人車大爆棚

防疫安心旅遊，林務局推全國12處國家森林遊樂區一次免費入園，既然只有一次機會，網友精打細算，大力推薦進入太平山國家森林遊樂園的CP值最高。免費政策推行首個假日，太平山人車大爆棚，停車一位難求，甚至有遊客把車停路邊，步行走3公里入園。

農藥使用要小心 當心血吸蟲病傳播

使用農藥會加速血吸蟲病傳播！血吸蟲病是一種吸血寄生蟲引起的疾病。該寄生蟲主要的寄主為水生螺類，而被感染的患者可能會出現腎臟炎、肝硬化等症狀。近期發表於《刺胳針星球健康》的研究顯示，大量使用農藥會破壞水域生態系中預防疾病傳播的機制，加速血吸蟲病與其他傳染病的傳播速度。

職場講話沒人聽？ 網紅提「話事權」

「你不是沒有職場話語權，而是不知道話事權是什麼！」網路劇與電影導演Jack徐嘉凱最近與Cady高可芯共同主持Podcast節目「那些你不敢跟老闆說的事」。節目中談到社會新鮮人面臨不太敢開口表達意見或屢遭忽略的處境，Jack表示，得先知道「話事權」的概念。

國際大事輕鬆談 Podcast選讀講故事

通勤時間聽Podcast掌握國際大小事！很多人對於國際新聞有語言、知識的門檻感到畏懼，但是又希望可以看到比一般新聞更多的知識脈絡與有趣故事。《百靈果News》由凱莉與Ken在閒談之間，將國際大小事以簡單、通俗、有趣的方式，分享新聞片段以外的知識；而Podcaster《敏迪選讀》每周會整理國際大事，並用鄉民的角度帶大家認識國際新聞。

首座全開放式氣象站啟用 結合氣象觀測與科普教育

彰化縣田中氣象站今天啟用，由交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美等人主持啟用典禮，林佳龍說，這是全國第一個完全開放式的氣象站，結合氣象觀測和科普教育，很重要的是在極端氣候下，要提供給一般民眾及農民，可以做更多防災準備。

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。