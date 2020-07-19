松機「雷雨當空」 部分地勤作業延誤一小時

受午後雷陣雨影響，松山機場今天下午2時25分發布「雷雨當空」訊息，直到3時28分才解除，為避免旅客、行李及作業人員淋濕，這段時間剛落地的航班暫時部分地勤作業，讓旅客在機上先行等待，已靠橋的航班則持續作業，尚未統計受影響航班及人數。

台北國際航空站主任徐乃新表示，今天下午2時25分發布雷雨當空訊息，3時28分才解除，由於打雷又下大雨，旅客、行李下機都不方便，地勤人員作業也不安全，因此這段時間，若是有些地勤作業已經做到一半就繼續做，才剛落地的班機、還沒開始作業的就先暫停，否則會全濕。

徐乃新說，只要出現大雷雨，松山機場就會暫時部分地勤作業，不能讓旅客一下飛機就濕掉，也會影響行李，尤其是大雷雨時，也希望地勤作業人員可以躲避，避免遭到雷擊，才能維護旅客、行李、地勤人員的安全。