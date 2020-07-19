迷你寧鼻噴劑藥瓶瑕疵 全台4萬瓶即起回收

通勤時間聽Podcast掌握國際大小事！很多人對於國際新聞有語言、知識的門檻感到畏懼，但是又希望可以看到比一般新聞更多的知識脈絡與有趣故事。《百靈果News》由凱莉與Ken在閒談之間，將國際大小事以簡單、通俗、有趣的方式，分享新聞片段以外的知識；而Podcaster《敏迪選讀》每周會整理國際大事，並用鄉民的角度帶大家認識國際新聞。

2020-07-19 14:13