台北今39度高溫創七月新高 氣象局：下周可能再破紀錄

台北測站今天下午1時出現39度高溫，打破台北測站今年最高紀錄，中央氣象局統計，台北測站今年七月38度以上天數高達6天，全年度38度以上天數也有10天，打破設站以來的124年紀錄。今起太平洋高壓逐漸增強，氣象局表示，「紀錄不一定只會停在這裡」。

台北測站史上最高溫是2013年8月8日的39.3度，今年7月13日則觀測到38.9度，創下台北測站七月最高紀錄，也是歷年不分月份的第二高溫，但這個紀錄不到一周就被打破。氣象局預報員王品翔表示，台北測站今天出現39度高溫，成為該站的史上第二高溫。

王品翔說，台北測站七月至今出現38度以上天數高達6天，全年度則是10天，都是史上新高，上一次紀錄是2016年的4天跟5天。

為何台北今天這麼熱？王品翔表示，因為太平洋高壓正在慢慢增加，且日照條件夠、環境風場偏弱，海陸風不易到達台北盆地內側，盆地效應加上都市熱島效應，造成台北炎熱現象。

王品翔說，台北水泥多，汽機車、冷氣都不斷排放熱氣，造成整個盆地熱烘烘，未來一周太平洋高壓更會持續增加，可能持續打破高溫紀錄。