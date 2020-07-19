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網路口碑之星／國旅補助免費暢玩遊樂園 不去不可的五大熱點！

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source :Unsplash

文／陳彥廷

為拯救受疫情影響而損失慘重的觀光業，政府推出安心旅遊補助，讓高中以下學生免費進場22家主題樂園，可說是報復性旅遊最省錢的熱點了，在DailyView網路溫度計的主題樂園觀光工廠的網路口碑排行榜中，有四家主題樂園和一家觀光工廠獲選網路溫度計「網路口碑之星」，假日就揪團出發玩到瘋吧！

主題樂園

#麗寶樂園

位在台中的麗寶樂園，交通相當便利，只要一下國道不到10分鐘就能抵達，符合條件的人還能省下650元的入園費進場遊玩。而麗寶樂園內有豐富的遊樂設施，像是搶救地心、時空飛俠、銀河炫風…等等，另外還有水上樂園，讓你玩都玩不完～

麗寶樂園除了遊樂設施外，還有麗寶Outlet Mall一期和二期可以逛，讓你用最實惠的價格買到最好的商品，而且Outlet超大，讓你買東西買到手軟；麗寶樂園也有免費接駁公車能夠去往賽車主題飯店、麗寶福容大飯店、麗寶Outlet Mall一期、二期、麗寶樂園和麗寶才有的國際賽車場，真的超豐富的啦！

image source :FB/麗寶樂園

#尖山埤江南渡假村

位在台南柳營的台糖尖山埤江南度假村是由水庫改建而來，園區依山傍水且風景優美，很適合優閒地散步度過一天，且園區內還可以搭乘小火車和船遊湖，好不浪漫！甚至園區裡還有提供漆彈射擊、滑索、SPA、烤肉等活動，真的是動靜皆宜。

而想住宿的旅客，園區也有提供三種不同的房型可以選擇，分別是豪華木屋、江南會館和醉月小樓Villa，每一種都有其特色，但共同點都是會讓人有一種出國玩的感覺，不能出國玩的各位不妨來試試看尖山埤江南渡假村，絕對值回票價。

image source :FB/台糖尖山埤江南渡假村 Jianshanpi Jiangnan Resort

#義大世界

位在高雄隸屬於義大集團的義大世界，可以說是南部最負盛名的遊樂園了，作為台灣最新的主題樂園之一的義大世界，不僅有最新且刺激的遊樂設施，像是充滿特色的飛越台灣、能欣賞美景的義大摩天輪、恐怖刺激的5D鬼船…等等，且還結合了多項休憩功能，像是想購物有規模超大的義大Outlet；想住宿還有兩個選擇–義大皇家酒店和義大天悅飯店，讓各位可以充電一晚之後繼續玩！

而且旁邊還有義守大學能參觀呢，逛完之後只會覺得好羨慕義守大學的同學們，能夠有如此豐富的校園跟方便約會的地方（？

image source :FB/義大遊樂世界

#遠雄海洋公園

由遠雄集團所經營的遠雄海洋公園座落在自然美景數不完的花蓮，而遠雄海洋公園共分為8大主題區，分別是海洋村、探險島、海洋劇場、嘉年華歡樂街、海盜灣、布萊登海岸、海底王國和水晶城堡，每一區皆有其特色。

不過整座海洋公園最特別的，就是結合海洋資源，除了可以欣賞海豚、海獅表演外，同時寓教於樂，有許多水族館類的設施，讓大家除了玩之外還能長知識，也讓大家有藉口可以玩更久！

image source :FB/遠雄海洋公園

▲遠雄海洋公園、義大世界、尖山埤江南渡假村、麗寶樂園在主題樂園星等排行列在一、二、五、六名。

image source :網路口碑主題樂園-星等排行（分析期間：2020/4/18~2020/7/16）

觀光工廠

#緞帶王觀光工廠

雖然緞帶王觀光工廠不在國旅的補助範圍內，但是它本來就是免費入園，所以不需要擔心入園費的問題！成立於2011年的緞帶王觀光工廠，其實由傳統產業轉型而來，也是亞洲首座緞帶博物館，園區內有許多充滿特色的布景和裝置藝術，讓你快門停不下來。

在一入園的時候會每人拿到一條緞帶，在入園後可以在DIY活動裡做使用，不僅可以做許多有趣的活動，同時也能更加瞭解緞帶文化，而緞帶王觀光工廠位在彰化鹿港，因此同時也能安排去鹿港老街晃晃，這樣的文化之旅是不是超有深度呢！

image source :FB/緞帶王觀光工廠

 

▲緞帶王觀光工廠在星等排行名列第一。

image source :網路口碑觀光工廠-星等排行（分析期間：2020/4/18~2020/7/16）

網路口碑之星入選說明：

根據網路聲量與網友語意情緒，計算各品牌店家在網路口碑所屬主題之好評影響力、聲量綜合排名，以及受網友推薦的程度，均維持穩定表現者。

調查區間：2020/4/2~2020/6/30

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格、地圖評論等網站。

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義大世界 觀光工廠 麗寶樂園

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