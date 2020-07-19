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改善高捷間隙 代理市長：以更高標準回應社會期待

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市代理市長楊明州說，已指示捷運局代理局長吳嘉昌立即研究，若技術可行且不影響列車運行，應加裝橡膠齒梳來縮小間隙，打造無障礙環境責無旁貸，也會以更高標準回應社會期待。圖／高雄市政府提供
高雄市代理市長楊明州說，已指示捷運局代理局長吳嘉昌立即研究，若技術可行且不影響列車運行，應加裝橡膠齒梳來縮小間隙，打造無障礙環境責無旁貸，也會以更高標準回應社會期待。圖／高雄市政府提供

本報關注高雄捷運間隙對輪椅族行的安全，立院交通委員會召委李昆澤說，高捷必須正視車廂間隙存在的隱憂全面檢討，提改善對策，需要中央協助的資源他全力協助。代理市長楊明州表示，已指示捷運局代理局長吳嘉昌立即研究，若技術可行且不影響列車運行，應加裝橡膠齒梳來縮小間隙，打造無障礙環境責無旁貸，也會以更高標準回應社會期待。

高雄捷運公司公共事務處長王柏雁指出，列車行駛會有車體搖晃自然現象，有一條虛擬界線稱為動態包絡線，車站或隧道設備不得侵入列車動態包絡線內，才不會與行進中列車摩擦，月台與列車間勢必存有一定間隙，且不得小於7.5公分，齒梳橡膠也不能無限制地加。目前作法是針對間隙大於11公分的間隙才加齒梳改善，低於11公分原則上不加。橡膠齒梳會定期檢查，若有磨損、脫落就更換。

高捷公司表示，在不影響列車行進安全前提下，對間隙11公分以下車站加裝橡膠齒梳技術面是否可行，要進一步研究、測試，若整體評估可行，高捷樂意精進。

高捷紅線、橘線沿線共38個站，其中左營、大東是曲線車站間隙較寬，紅線R17至R23是高架車站，也就是世運站至橋頭火車站，這幾處車站間隙約有15公分，加上橡膠齒梳後，縮小至10公分左右。

記者偕身障團體實測，丈量包括美麗島、高雄車站、文化中心、衛武營等站，發現間隙在10.5至11公分間，這些站沒有加上橡膠齒梳。

比對高雄捷運公司近日提供給市議員林于凱的數據，美麗島站間隙最寬處是10.3公分、高雄車站間隙最寬處是10.3公分、文化中心站最寬處10.4公分、衛武營站最寬處10.3公分。

為何有此落差？王柏雁說，車廂內人數多寡、旅客站位不同等都是影響的變因，加減1公分內屬合理範圍。美麗島站的高低差，也與車廂內旅客人數有關。

持續關注此議題的高雄市議員林于凱認為，高捷公司必須要說明技術上、成本上困難為何，為何北捷可以訂標準到8.5公分，高捷卻有困難。其他縣市軌道建設正遍地開花，是否由交通部明確規範間距。

林于凱也說，若高捷現階段技術上無法縮小間隙，須以人力輔助，應該盤點間距較大的重點車站，對站務人員加強服務訓練。

高雄市議員林于凱說，若高捷現階段技術上無法縮小間隙，須以人力輔助，應該盤點間距較大的重點車站，對站務人員加強服務訓練。圖／林于凱提供
高雄市議員林于凱說，若高捷現階段技術上無法縮小間隙，須以人力輔助，應該盤點間距較大的重點車站，對站務人員加強服務訓練。圖／林于凱提供
本報關注高雄捷運間隙對輪椅族行的安全議題，引起身障團體討論。本報資料照片
本報關注高雄捷運間隙對輪椅族行的安全議題，引起身障團體討論。本報資料照片
高捷紅線、橘線沿線共38個站，其中左營、大東是曲線車站間隙較寬，紅線R17至R23是高架車站，也就是世運站至橋頭火車站，這幾處車站間隙約有15公分，加上橡膠齒梳後，縮小至10公分左右。本報資料照片
高捷紅線、橘線沿線共38個站，其中左營、大東是曲線車站間隙較寬，紅線R17至R23是高架車站，也就是世運站至橋頭火車站，這幾處車站間隙約有15公分，加上橡膠齒梳後，縮小至10公分左右。本報資料照片
立院交通委員會召委李昆澤（右）說，高捷必須正視車廂間隙存在的隱憂全面檢討，提改善對策，需要中央協助的資源他全力協助。本報資料照片
立院交通委員會召委李昆澤（右）說，高捷必須正視車廂間隙存在的隱憂全面檢討，提改善對策，需要中央協助的資源他全力協助。本報資料照片

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