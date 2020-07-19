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影／森林遊樂區免費入園首選太平山最划算 人車大爆棚

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
國家森林遊樂區免費入園政策，網友首選到太平山最划算，這兩天假日爆人潮，蹦蹦車班班客滿。圖／羅東林管處提供
國家森林遊樂區免費入園政策，網友首選到太平山最划算，這兩天假日爆人潮，蹦蹦車班班客滿。圖／羅東林管處提供

防疫安心旅遊，林務局推全國12處國家森林遊樂區一次免費入園，既然只有一次機會，網友精打細算，大力推薦進入太平山國家森林遊樂園的CP值最高。免費政策推行首個假日，太平山人車大爆棚，停車一位難求，甚至有遊客把車停路邊，步行走3公里入園。

7月15日到今年底，農委會林務局推出免費暢遊太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區一次，引起民眾廣大迴響。

既然只有一次免費入園優惠，總是要比較去哪一個園區最划算。網友大力推薦太平山、大雪山、阿里山國家森林遊樂區，假日入園票每人200到300元，其中又以太平山國家森林遊樂區為例，適合消暑度假、景色優美，距離大台北近，假日門票200元，一家四口入園，足足省下800元，列為首選。

根據統計，林務局推出12處國家森林遊樂區免費入園一次，太平山國家森林遊樂區截至目前，是遊客使用免費入園比率最高的國家森林遊樂區，免費入園率約占9成，阿里山使用免費入園遊客約6成。

免費政策實施第一個假日，太平山入園遊客大爆棚，難找停車位，蹦蹦車班班客滿。羅東林管處因應龐大人潮及車潮，不但啟動停車總量管制，還開放路邊給民眾選擇停車，有遊客甘心把車停在路邊，走路步行3公里入園，可再省下100元停車費。

羅東林管處提早開放太平山遊樂園凌晨4點開園，周六2點半開園，搭乘蹦蹦班車上午7時賣票，提醒民眾出發前下載簡版地圖，可估算時間及距離。

國家森林遊樂區免費入園政策，網友首選到太平山最划算，景色優美，離台北近，最適合消暑度假。圖／羅東林管處提供
國家森林遊樂區免費入園政策，網友首選到太平山最划算，景色優美，離台北近，最適合消暑度假。圖／羅東林管處提供
國家森林遊樂區免費入園政策，網友首選到太平山最划算，這兩天假日人車大爆棚，林管處啟動車流總量管制。圖／羅東林管處提供
國家森林遊樂區免費入園政策，網友首選到太平山最划算，這兩天假日人車大爆棚，林管處啟動車流總量管制。圖／羅東林管處提供

太平山 森林遊樂區 阿里山

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