農藥使用要小心 當心血吸蟲病傳播

使用農藥會加速血吸蟲病傳播！血吸蟲病是一種吸血寄生蟲引起的疾病。該寄生蟲主要的寄主為水生螺類，而被感染的患者可能會出現腎臟炎、肝硬化等症狀。近期發表於《刺胳針星球健康》的研究顯示，大量使用農藥會破壞水域生態系中預防疾病傳播的機制，加速血吸蟲病與其他傳染病的傳播速度。

根據《Medical Xpress》報導，來自加州大學柏克萊分校的研究團隊發現，農藥除了可能直接增加血吸蟲的存活率外，也會造成水域優養化，讓身為寄主的水生螺類食物來源增加，快速繁殖。雖然過去已知貧窮國家在興建水壩與灌溉系統時會因為破壞水域系統平衡而加速血吸蟲病傳播，但並不知道農藥的影響也如此嚴重。

研究團隊從針對一篇包含將近1000項研究的系統性的文獻回顧進行分析，結果挑出了144項實驗，全部都能證明化學農藥與血吸蟲病的傳播之間的關聯性。接著，研究團隊利用特殊數學模型將挑出的資料進行運算，計算血吸蟲病傳播的速度。結果發現，即便是低濃度且很常見的農藥，也會對控制血吸蟲病的傳播造成阻礙。

根據《每日科學》報導，研究的第一作者胡佛表示，政府應制定政策，減少農藥汙染，降低血吸蟲病感染能力。他也表示，目前90％的血吸蟲病案例都集中在撒哈拉以南非洲，希望未來能找到方法，保留化學農藥所帶來的好處，同時也避免血吸蟲病長期肆虐的地區過度使用農藥。

此外，研究資深作者賈斯汀表示，除了農藥以外，戴奧辛、砷等污染物也會導致人體更容易受到感染性疾病侵犯，其中空氣中的汙染物就可能增加新冠肺炎患者的死亡率。

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