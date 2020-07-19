首座全開放式氣象站啟用 結合氣象觀測與科普教育

彰化縣田中氣象站今天啟用，由交通部長林佳龍、彰化縣長王惠美等人主持啟用典禮，林佳龍說，這是全國第一個完全開放式的氣象站，結合氣象觀測和科普教育，很重要的是在極端氣候下，要提供給一般民眾及農民，可以做更多防災準備。

林佳龍說，全國有25個有人氣象站，在總站不變下，再做重整分布。如梧棲氣象站變成測象站，田中成為更大的有人氣象站，從成功氣象站到新屋氣象站，蘇澳氣象站要搬到頭屋氣象站，大武氣象站搬到古坑氣象站，盡量集中在中部，因為中部是台灣重要穀倉。

王惠美說，氣象站除了可以提供防災資訊，減輕農業損失，氣象站也結合田中的好山、好水，兼具生態、海洋等環境教育的功能，縣府未來跟科博館銜接，一定可以吸引更多遊客來田中。

林佳龍也提到彰化軌道建設繼續推動中，台中捷運綠線延伸到彰化可行性研究已通過，並配合彰化扇型車庫鐵路立體化，而南彰的彰化高鐵接台鐵，再從彰化二水連接到南投集集，會讓軌道建設愈來愈完整，而連接的公路網也要繼續打通。

王惠美表示，氣象站附近最近賣出一筆約8000坪的工業用地，未來在田中投資相信對田中的就業率會有很大的幫助，高鐵站附近還有許多土地待售，田中高鐵站附近有交通優勢，希望企業或民眾一起投資田中高鐵站，繁榮地方經濟。