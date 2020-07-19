南投39.3度、台北39.0度！ 17縣市飆高溫

今天飆破38度的氣象測站包括，南投縣南投服務區下午12時30分39.3度，台北市台北測站下午1時39.0度，台東大武38.3度，新竹縣峨眉38.2度。

太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，東南部有焚風發生，今天中午前後台北市、新北市盆地，南投縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

花蓮縣、台東縣，新竹縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；基隆市地區，桃園市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。嘉義市地區，苗栗縣、台中市、台南市、高雄市近山區或河谷為黃色燈號。

避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

今、明兩天太平洋高壓影響，各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴且高溫炎熱，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨；今天午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，明天午後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，今、明兩天午後並有局部大雨發生的機率；今天東南部有焚風發生的機率。