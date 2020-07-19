大農大富開園10年 推創生森林邀遊客體驗
花蓮縣光復鄉大農大富平地森林園區，已開園第10年，原本是台糖的造林地，由花蓮林區管理處改造，成為擁有豐富生態資源、四季變化美景的旅遊熱區，也是創生森林。花蓮林管處慶祝開園10周年，推出香草體驗、生態小學堂及跨領域論壇等，讓遊客感受森林的美好，親近大自然。
位於花東縱谷的大農大富平地森林園區占地1250公頃，等同於48座大安森林公園，園區內有廣大草原及森林，綠樹林蔭、陽光灑落下彷彿是國外森林，幸運的話能看到顏色鮮豔的環頸雉。
花蓮林管處表示，為呈現10年自然與人文共耕的歷程，即日起至10月11日，推出「Σ：我們的大農大富—平地森林情境裝置展」。林管處副處長王怡靖表示，大農大富一路走來跟地方社區及部落密不可分，可食地景、接待遊客的蟻窩、獲國家永續發展獎的賞螢活動等，也感謝地主台糖公司付出無數的心力。
林管處慶祝10周年，除展現平地造林成果，還以國產材創作森林情境體驗裝置，包含在林下盡情伸展肢體的「森瑜珈」木平台、欣賞光與樹共舞的「林間共聚」、聆聽楓林聲景繚繞的「楓知道」、與在地互動的「森林故事屋」，感受自然中「木育」的魅力。
大農大富10周年系列活動將於8月3日舉辦「大農大富生態產業跨領域整合論壇」、8月15日「聊療香草」及8月底的「平森生態小學堂」活動，讓遊客認識平森的可食地景、香草植物及製作「香草純露」等。
經過整修後的遊客服務中心將成為花蓮中區的驛站，提供遊客旅遊資訊、休憩空間及輕食服務，並做為周邊社區展示農特產的窗口，帶動地方共榮。
林管處指出，大農大富從1918年日本鹽水港製糖株式會社成立2個農場開始，2002年與台糖公司合作，開啟農場平地造林時代。除具備友善的步道設施、可食地景、四季療癒景觀等遊憩價值，也建置國土綠網生態廊道，發展具永續概念的賞螢生態旅遊模式等，展現極豐富的生態價值。
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