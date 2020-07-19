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加水站擬強制保險千萬 苗衛生局：消費者、業者雙贏

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府推動加水站衛生管理自治條例修正，草案希望確保加水站供應水品之水質，強化業者建立自主管理。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府推動加水站衛生管理自治條例修正，草案希望確保加水站供應水品之水質，強化業者建立自主管理。記者范榮達／攝影

加水站供應水品，攸關大眾健康安全，苗栗縣政府推動加水站衛生管理自治條例修正，草案要求加水站許可效期3年，不再是萬年有效，並擬要求投保至少1000萬元產品責任，消費者多一層保障，業者也可以分擔風險，希望消費者、業者雙贏。

苗栗縣有加水站210處林立街頭，衛生管理自治條例2010年8月公布施行，10年來民眾對食安問題日益重視，且食品安全衛生管理法、衛生福利部食品良好衛生規範準則等法規，歷經多次修正，縣府衛生局據以推動修正加水站衛生管理自治條例，目前辦理草案說明會要建立共識，送請縣議會審議。

衛生局指出，苗栗縣加水站衛生管理自治條例並沒有規定許可有效期間，草案新增3年效期，期限屆滿可申請展延，並規定必須依食品業者登錄辦法申請登錄，計畫比照食品業者要求投保產品責任保險，保額至少1000萬元，此外，加水站必須檢附1年內加水站管理衛生人員講習證明文件，及水源供應許可證明文件等始得營業。

其中，加水站水品「應煮沸、勿生飲」等級，衛生管理自治條例規定應符合飲用水水源水質標準，微生物項目的大腸桿菌群密度50CFU/100毫升，草案要求更嚴格飲用水水質標準的6CFU/100毫升，另要求總菌落數100CFU/毫升以下；「可生飲」級的大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌要求零檢出的標準不變。

衛生局指出，草案參酌環保署「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」，要求加水站設備，應依維護管理說明書定期執行維護工作，濾材或濾心清洗、更換及管線消毒，每月至少1次，也比目前衛生管理自治條例儲水及加水管線設備，每6個月應至少維護清洗1次的規定更嚴格。

衛生局 苗栗縣 水質

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