2020全球仿生設計競賽 15隊伍代表台灣飛美國比賽

為落實經濟成長、社會進步、環境保護目標，新北市政府台與灣仿生科技發長協會合作，邀請大專院校學生參加全球仿生設計競賽，以大自然為設計核心來解決在地問題，進入台灣海選的6支隊伍今接受頒獎，其中，獲得永續漁業創新獎的台大學生王啟恩、蕭羽騏表示，儘管他們才大一，仍想用不同於傳統的方式來清理海中廢棄物，發想過程艱辛但得到很多支持及鼓勵，盼能在全球競賽中得到好成績。

2020全球仿生設計競賽主要徵求能符合聯合國永續發展目標（SDGs）的仿生創新方案，台灣仿生科技發展協會孫智麗理事長表示，協會以遵循自然、善用科技為宗旨，推動仿生科技（Biomimicry）於各領域的應用，舉凡機械工程、材料、建築、農業生技、能源、循環科技等都能看到案例。

協會自2015年起舉辦「全球仿生設計競賽設計競賽-台灣海選」迄今已累計全台超過170個大專院校科系團隊、近700位參與者，今年協會還成為全球賽區域合作夥伴，期盼讓世界看見台灣的仿生能量。今年共有18間大學、跨36系所、42支團隊、約170人參與，最終有15支團隊進入台灣海選，前往美國參加決賽。

除了前3名外，今年農業局、交通局及秘書處還增設「新北市永續漁業創新獎」、「新北市蛻變交通獎」以及「新北市永續節能獎」，其中，獲得永續漁業創新獎的王啟恩、蕭羽騏表示，海洋垃圾問題困擾大家很久，做這個題目時也收集不同方式。

王啟恩舉例，之前流行過海洋吸塵器，但因長期放在海洋會受到洋流影響而侵蝕；他們也思考傳統如水平拖網方式來清除垃圾，「但我們想要用更有效率、減少能源使用的方式來清除垃圾」，因此才想出以「翅果」為設計靈感，利用浮力來旋轉，不像傳統渦輪利用電力才能旋轉。

王啟恩說，構想時遇到最大問題就是「翅果」到底浮不浮得起來，為此，還製作約7個原型。他說，大家給的幫助很多，但因他們是大一生，在知識面上還沒這麼深，只能多看文獻多學習；儘管成功設計出可利用浮力旋轉的原型，但實際大範圍放置的可行度還很多不確定性，且若想製作大型試用機還有機費不足問題。