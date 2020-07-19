台東大武38.3度極端高溫！ 4縣市逾38度

加拿大航空宣布，他們將為搭乘幾近滿載航班之經濟艙旅客，提供彈性的重新預訂選擇，並於機場推出更多零接觸流程服務，同時加強機上服務和其他設施，藉此推動其領先業界的健康衛生安全措施，更上一層樓。加航表示，我們正逐步恢復航班安排，同時不斷豐富產品與服務項目，以便安全有效地提升旅客的旅程體驗。

2020-07-19 12:35