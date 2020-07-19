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台東大武38.3度極端高溫！ 4縣市逾38度

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局發布16縣市高溫資訊。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布16縣市高溫資訊。圖／取自氣象局網站

中央氣象局觀測資料顯示，台東縣大武今天上午10時58分38.3度，南投縣南投服務區、新竹縣峨眉38.2度，台北市台北測站38.1度。

中央氣象局發布16縣市高溫資訊，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，東南部有焚風發生，今天中午前後台北市盆地，南投縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

台東縣，新竹縣近山區或河谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，新北市盆地，桃園市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

嘉義市地區，苗栗縣台中市、台南市、高雄市屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

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