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眠月線景點暴紅 未經許可進入保留區最高罰15萬元
嘉義縣阿里山林鐵「眠月線」近年暴紅，許多遊客前往拍攝鐵道遺跡的美照。林務局今天在臉書粉絲團發文提醒，由於人潮大量湧入，將加強清理環境及執法，眠月線部分路段是自然保留區，未經申請進入最高可罰15萬元，破壞環境罰鍰還會加倍，甚至面臨6月至5年有期徒刑。
林務局表示，眠月線因特殊又充滿挑戰性的景觀吸引不少遊客到訪，但眠月線部分路段是「台灣一葉蘭自然保留區」，受到文化資產保存法保護。
隨著遊客人潮大量湧入，林務局說，近期費盡心力清理環境和加強執法，如果未經申請就直接進入，將受3萬元至15萬元罰鍰，若破壞環境，不僅罰鍰加倍，還會面臨6月至5年的有期徒刑。
若民眾想遊覽眠月線，又不確定會不會經過自然保留區，可上網查詢確認。至於如何申請進入自然保留區？林務局說，入山前5至60天開放網路申請，進入日期前14日會先抽籤再審查，通過後即不能變更成員名單。
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