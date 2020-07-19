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7月星空很熱鬧 南瀛天文館讓你看五大行星與新彗星

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南瀛天文台提供各種天文觀測器材，專業人員導覽解說。圖／南瀛天文台提供
南瀛天文台提供各種天文觀測器材，專業人員導覽解說。圖／南瀛天文台提供

南瀛天文館開辦「2020天文嘉年華」，今天到7月底要將熱鬧的7月星空介紹給民眾，除了「木星、土星雙行星衝」觀測、天文科普講座、全國各天文協會聯合望遠鏡觀測，還有新彗星NEOWISE導覽解說，民眾可趁暑假把握時機，一次捕捉金木水火土太陽系五大行星及新彗星。

南瀛天文館表示，木星、土星目前是最佳觀測時機，今年木星衝與土星衝只相隔一周，木星衝7月14日、土星衝21日，行星衝前後幾周都是觀測最佳時機，看起來最大也最亮。

彗星NEOWISE今年3月27日才發現，7月出現日出前東北天空，15日起日落後西北方低空可以觀測到，但因正遠離太陽，亮度逐漸下降，要用雙筒望遠鏡或天文望遠鏡才能看見。

南瀛天文館指出，目前紅色火星在晚間約11時從正東升起；金星約凌晨2時40分從東偏北方升起，五大行星中最難觀測的水星在日出前出現東北方低空，預計23日達到最大離角約20度，視亮度約0.1等星，民眾有望在一個晚上觀測拍攝到太陽系五行星及新彗星。

天文館表示，活動期間有專業解說員星空導覽，歡迎民眾前往賞星認識天文。

天文館 木星 彗星 太陽系 火星

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