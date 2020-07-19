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台灣發燒！ 16縣市飆高溫 還沒中午大武已37.8度

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站

台東縣大武今天上午10時10分37.8度。中央氣象局針對16縣市發布高溫資訊，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，東南部有焚風發生，今天中午前後南投縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

台東縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。

嘉義市地區，苗栗縣台中市、台南市、高雄市屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

中央氣象局針對16縣市發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站
中央氣象局針對16縣市發布高溫資訊。圖／取自氣象局網站

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