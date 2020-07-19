台灣發燒！ 16縣市飆高溫 還沒中午大武已37.8度

有輪椅族向高雄市議員林于凱反映，高雄捷運月台與車廂間距大，導致輪椅、娃娃車輪胎，甚至幼童小腳，可能陷入隙縫，暗藏危險。台灣身心障礙者人權監督聯盟發起人張學恒說，北捷、高捷都有月台縫隙問題，高捷比北捷嚴重，列車靠站約廿秒，尖峰時段要進出車廂，情急下若角度沒喬好，前輪一旦陷縫隙又沒人及時協助，後果不堪設想。

2020-07-19 07:38