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關注高捷間隙 綠委：不只快速安全舒適 要多分貼心

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄捷運公司表示，輪椅族上下車廂等若有需要服務，各站警衛、站務人員都樂意協助。本報資料照片
高雄捷運公司表示，輪椅族上下車廂等若有需要服務，各站警衛、站務人員都樂意協助。本報資料照片

本報關注高雄捷運間隙對輪椅族行的安全問題，台灣身心障礙者人權監督聯盟發起人張學恒說，法源上要求捷運提供更完善環境屬合情合理，雖然有法，執行上卻打折扣，「我們不是要討照顧，是爭取平權」。

立法院交通委員會、高雄立委許智傑說，對一般人而言，搭大眾運輸是平凡不過的日常，對行動不便者來說，月台間隙、高低差、標示不清或電梯數量不足等，都可能造成行的阻礙。尤其捷運系統是百年大事，規畫、設計、施工各環節要嚴謹且細膩，一直為人詬病的捷運月台與車廂間隙問題，在未來規畫設計高捷黃線要做到更好，借鏡先進國家經驗，創造以人為本的環境和空間，讓捷運不只快速、安全、舒適，還多一分貼心。

財團法人自由空間教育基金會創辦人兼董事長唐峰正，身兼交通部無障礙委員會委員、台鐵局無障礙月台改善小組委員，唐峰正談到，隨高齡、超高齡浪潮來襲，無障礙環境要超前部屬，不為特定族群，每個人都會老，有一天都可能需要用上，「無障礙2.0」精神是走向通用設計，對多數人有利，也顧及少數者需求，社會才能共融和諧。

唐峰正直言，大眾運輸設計要做到一百分完美程度幾乎不可能，使用者也要學習、適應等，以目前高雄捷運紅、橘線間隙問題來看，最可行方式是透過服務流程改善，隨著使用者經驗增多，未來在設計捷運黃線時，就能留意更多細節。

交通大學運輸與物流管理學系教授、事故鑑定研究中心執行長吳宗修認為，高捷以人力補現況不足，也許不是完美方式，但已可以接受，月台與車廂間隙不可能消失，若要從現況去改善安全疑慮，透過站內人力協助確實是較可行解方。

高雄市議員林于凱認為，為身障者開一道友善的門是城市文明指標，若現況不足要以人力服務來補，人員訓練要更完備，標示要清楚明瞭，無障礙環境不能只做半套。

長期推動無障礙環境營造與服務改善的「众社會企業」創辦人林崇偉教授說，不論高鐵、台鐵和捷運月台間隙除對輪椅族產生困擾，也會對菜籃族、推嬰兒車者造成危險，建議政府與營運企業單位要在台灣進入超高齡社會前超前部署，對不合格車站和月台做整體盤點，並邀行動不便者、無障礙專家協同檢視，擬定逐年改善計畫，在過渡期間，或環境條件因素難改善的據點，應強化輔助工具如設置渡板、提醒標示、人員服務訓練等，讓每一位公民都能享有平等安全的交通環境。

記者偕身障團體兩度前往實測，丈量包括美麗島、高雄車站、文化中心、衛武營等站，發現間隙在10.5至11公分間，美麗島站有將近3公分高低差。比對高雄捷運公司近日提供給林于凱的數據，美麗島站間隙最寬處是10.3公分、高雄車站間隙最寬處是10.3公分、文化中心站最寬處10.4公分、衛武營站最寬處10.3公分。

為何有此落差？高雄捷運公司公共事務處長王柏雁說明，車廂內人數多寡、旅客站位不同等都是影響的變因，加減1公分內屬合理範圍。美麗島站的高低差，也與車廂內旅客數有關。

王柏雁說，列車與月台間隙是必然的存在，高捷從興建至營運迄今已19年，許多條件與限制有難以突破之處，會透過人力協助及加強宣導等方式補現況不足，也會放眼未來，在規畫高捷黃線上，間隙問題將有所改善。

實測當天，高雄捷運公司公共事務處長王柏雁（右一）出面說明對車廂間隙的改善作為，表示會加強宣導，若輪椅族有需求，站務人員會樂意協助。本報資料照片
實測當天，高雄捷運公司公共事務處長王柏雁（右一）出面說明對車廂間隙的改善作為，表示會加強宣導，若輪椅族有需求，站務人員會樂意協助。本報資料照片
高捷左營站月台與車廂間隙約10公分，這是加裝橡膠梳齒後寬度，若沒梳齒，寬度約15公分。本報資料照片
高捷左營站月台與車廂間隙約10公分，這是加裝橡膠梳齒後寬度，若沒梳齒，寬度約15公分。本報資料照片
高雄捷運公司表示，輪椅族上下車廂等若有需要服務，各站警衛、站務人員都樂意協助。本報資料照片
高雄捷運公司表示，輪椅族上下車廂等若有需要服務，各站警衛、站務人員都樂意協助。本報資料照片
7月8日下午在高捷左營站實測當天，遇上多位從台北到高雄旅行的輪椅族朋友，一行人在月台邊交流對月台與車廂間隙看法。現場成為各式輪椅的另類「車聚」。本報資料照片
7月8日下午在高捷左營站實測當天，遇上多位從台北到高雄旅行的輪椅族朋友，一行人在月台邊交流對月台與車廂間隙看法。現場成為各式輪椅的另類「車聚」。本報資料照片
7月8日下午在高捷左營站實測當天，遇上多位從台北到高雄旅行的輪椅族朋友，一行人在月台邊交流對月台與車廂間隙看法。現場成為各式輪椅的另類「車聚」。本報資料照片
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台灣領有身心障礙手冊約117萬人，行動不便者為數不少，加上高齡化浪潮，輪椅族日增。本報資料照片
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台灣身心障礙者人權監督聯盟發起人張學恒（左一）、台灣無障礙協會理事長林俊福（左二）、財團法人高雄市關愛社會福利慈善事業基金會董事陳泰延（右一）、高雄市議員林于凱一同到高捷左營站實測車廂與月台間隙。本報資料照片
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台灣領有身心障礙手冊約117萬人，行動不便者為數不少，加上高齡化浪潮，輪椅族日增。本報資料照片
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