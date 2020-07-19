台鐵月台落差 派人協助鋪渡板

台鐵全台各地共有241個車站，每天約一千個列次運行，單日運量約68萬人次。台鐵局說，老舊車站月台、列車等要改為無障礙環境確實有些困難，若無法改變環境，就透過設備輔助，台鐵包含電聯車在內，每一車種遇乘客上下車廂有輔助需求，都可鋪渡板協助進出。

在沒有其他乘客干擾等因素下，鋪渡板、進出車廂、收渡板，過程約一分鐘。較棘手情況是在無人車站，乘客可打客服電話，或在起站時和站務人員確認，台鐵會派前後車站人員到無人車站協助，讓服務沒有缺口。台鐵局人員說，也許從人力成本來看不那麼合算，但哪怕只是一個人有需求，都要盡力做好。

對列車自動伸出渡板等配置，台鐵局說，採購新列車時會將這一點列入考量，列車配備更臻完善，也能減少人力需求。