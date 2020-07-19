15縣市飆高溫南投亮紅燈 鄭明典、彭啟明：今天很熱

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天還是卷雲的天空，但是雲型和昨天又不太一樣，因為北方對流區的水氣來源更偏北了。今天還是熱。

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書「氣象達人彭啟明」表示，大台北中午高溫38度好像已經成為日常，要到半夜才會降到30度，早上8時也就突破30度了。今天還是會很熱，而且不是熱今天，還要一段時間。

氣象局發布15縣市高溫資訊，太平洋高壓影響，各地天氣晴朗炎熱，今天中午前後南投縣近山區或河谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。

花蓮縣縱谷，台北市、新北市、台東縣地區，桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。嘉義市地區，苗栗縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

今天上午不到8時，全台前10名高溫測站，都超過30度。

1、大武 (台東縣)32.9度、07/19 07:39

2、雲林分場 (雲林縣)32.0度、07/19 07:44

3、新竹 (新竹縣)32.0度、07/19 07:44

4、高雄 (高雄市)31.8度、07/19 07:36

5、國一S105K (新竹縣)31.7度、07/19 07:47

6、嘉義 (嘉義市)31.7度、07/19 07:47

7、溪湖 (彰化縣)31.6度、07/19 07:00

8、高雄農改 (屏東縣)31.6度、07/19 07:41

9、花蓮農改 (花蓮縣)31.5度、07/19 07:39