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高捷輪椅族難閃的痛 高捷：間隙加齒梳改善
高捷公司及捷運局回應。高雄捷運公司公共事務處長王柏雁說，高捷紅線、橘線沿線共卅八個站，其中左營、大東是曲線車站間隙較寬，空隙約十五公分，加上橡膠齒梳後，縮小為十公分左右。
王柏雁表示，列車行駛會有車體搖晃自然現象，有一條虛擬界線稱為動態包絡線，車站或隧道設備不得侵入列車動態包絡線內，才不會與行進中列車摩擦，月台與列車間勢必存有一定間隙，且不得小於七點五公分，齒梳橡膠也不能無限制地加。
列車停靠時鋪設渡板是否可行？王柏雁認為有困難，靠站時間頂多廿至廿五秒，鋪渡板所需人力、應變時間以現況而言不可行，輪椅族上下車廂，各站有警衛或站務人員樂意協助。對部分輪椅族反映標示不夠清楚，也會加以改善。
林俊福認為，間隙問題攸關人命，不能有僥倖心理。若讓不諳輪椅操作者服務，一旦遇障礙物卻硬推人可能摔出，坐輪椅者很害怕讓沒有經驗者幫忙服務。
高雄市政府捷運局主秘張又仁說，捷運黃橘線從規畫施工到營運迄今，已有10多年時間，月台間隙、電梯等符合當時法規，隨著友善無意識提高，未來在規畫設計捷運黃線及採購車廂等，會更留意無障礙者的需求。
交通大學運輸與物流管理學系教授、事故鑑定研究中心執行長吳宗修認為，高捷以人力補現況的不足，也許不是完美方式，但已經可以接受，月台與車廂間隙不可能消失，若要從現況去改善安全疑慮，透過站內人力協助確實是較可行解方。
高捷平均日運量十七點八萬人次，疫情期間減少三成。除輪椅族反映月台間隙有安全疑慮，有旅客認為高捷指示不夠清楚，提大件行李移動艱辛。記者實地踏查，紅橘線交會的美麗島站動線較複雜，若對環境不熟悉，會感覺像走迷宮。高捷每一站都有電梯，王柏雁說，有宣導建議攜帶大型行李旅客盡量搭電梯，別搭電扶梯，之前曾發生數起拿行李在電扶梯跌倒或鬆手案例。
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