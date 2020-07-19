無障礙設計 專家：應加入身障者意見 注意細節

社團法人身心障礙聯盟理事長劉金鐘身兼交通部無障礙委員會委員，五年前曾協助台鐵設計鋁合金材質的斜坡板，方便輪椅族通行。劉說，交通設施要打造無障礙環境，設計階段就要留意細節，他舉例說，桃園機場捷運目前面臨車廂比月台高約三公分問題，仍在設法克服。

劉說，每個車站環境條件不同，除要留意間隙，另一個風險是月台與車廂間高低差，車廂內人多時，可能較下沉，人少時會些微抬高，可能形成高低差，輪椅的小輪子遇高低差時，可能瞬間轉向掉落縫隙，他的電動輪椅前輪曾兩度陷在北捷間隙，由站務人員及時協助脫險。

劉金鐘表示，高捷未來還有黃線計畫，對月台、車廂等設計規畫細節可更留意，設計圖出爐後開標前，就要加入有工程專業的身障者意見，才能兼顧各面向。

台灣無障礙協會理事長林俊福說，大眾運輸場域設計者通常是一般健康人，對身障者需求不夠理解，近年台灣友善身障者意識有提升，大型交通工程建置階段就會考量身障者需求，驗收時，會找包括視障、肢障、聽障、坐輪椅者等不同障別人士提供意見。

依「身心障礙者權益保障法」，大眾運輸工具應規畫設置便於各類身心障礙者行動與使用的無障礙設施及設備。另，依交通部大眾運輸工具無障礙設施設置辦法，捷運應設置防止乘客跌落的設施，台灣身心障礙者人權監督聯盟發起人張學恒說，法源上要求捷運提供更完善環境屬合情合理，雖然有法，但執行上卻打折扣，「我們不是要討照顧，是爭取平權」。

罹患罕見疾病「三好式遠端肌肉無力症」的前立委楊玉欣說，上太空旅行已經不是空談的現代，輪椅族仍受捷運間隙存在行的風險而苦，實在諷刺，問題改善事在人為，要多借鏡先進國家經驗，才不會自我設限。

楊玉欣在台北偶爾會搭運，她說，自己搭捷運最苦惱狀況是搭電梯，她肌肉無力，連按電梯按鈕都難，要等他人共搭電梯協助按樓層。她認為，電梯數量與使用者成比例，需要使用輪椅者包含包含輪椅族、推娃娃車者、行動不便者等，電梯禮讓禮儀也值得重視。

楊玉欣說，衛福部統計，台灣領有身心障礙手冊約一一七萬人，行動不便者為數不少，加上高齡化浪潮，輪椅族日增，為數眾多的輪椅族群需求應正視，每個人都會老，健康者年老時也可能成輪椅族，關注輪椅族行的正義，等於是關心未來的自己。

高雄市肢體障礙協會理事長張木藤說，高雄市人口約兩百七十八萬，保守估計輪椅族約有兩萬人，輪椅族除了肢體障礙者，也有不少是長者，在銀髮海嘯浪潮下，輪椅族將日增。