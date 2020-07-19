守護輪椅族行的安全／高捷月台間隙 暗藏危機

有輪椅族向高雄市議員林于凱反映，高雄捷運月台與車廂間距大，導致輪椅、娃娃車輪胎，甚至幼童小腳，可能陷入隙縫，暗藏危險。台灣身心障礙者人權監督聯盟發起人張學恒說，北捷、高捷都有月台縫隙問題，高捷比北捷嚴重，列車靠站約廿秒，尖峰時段要進出車廂，情急下若角度沒喬好，前輪一旦陷縫隙又沒人及時協助，後果不堪設想。

為實地了解間隙等問題，採訪團隊在七月八日、十四日兩度到高捷站內實測。七月八日下午二點，偕同張學恒、台灣無障礙協會理事長林俊福、財團法人高雄市關愛社會福利慈善事業基金會董事陳泰延、市議員林于凱前往高捷左營站實測。三人輪椅屬不同類型，張使用電動輪椅，林使用傳統輪椅，陳泰延用的是高活動手推輪椅。

協調後，選定由陳泰延的輪椅做實測，出發前先丈量輪椅前輪直徑是十公分、胎寬約兩公分。列車進站時，量月台與車廂間隙約十公分，這是加裝橡膠梳齒後寬度，若沒梳齒，寬度約十五公分。

陳泰延的輪椅進車廂時，要翹起前輪才能避免前輪陷入縫隙。陳說，進車廂還不那麼驚險，若尖峰時段要移動出車廂，可能因輪椅角度沒控制好，加上後退時，前輪會轉動，可能在前輪翻轉瞬間落入縫隙。

七月十四日二度前往實測，同行者包括林俊福、陳泰延及高雄市脊髓損傷者協會理事邱進龍。丈量包括美麗島、高雄車站、文化中心、衛武營等站，發現間隙普遍在十點五至十一公分間，這些站都沒有加上橡膠齒梳，美麗島站還有將近三公分高低差。這趟實勘也包含檢視無障礙廁所、電梯、標示等。

林俊福說，各站無障礙廁所幾乎都在外圍，距進出站匝門有些距離，部分輪椅族為避免麻煩，常會忍著內急。另一方面，在紅線、黃線交會的美麗島站，因為動線較複雜，且指示牌位置放得較高，以輪椅族視角來說，不容易看清楚。

實測當天，要下美麗島站時，照顧邱進龍的外籍看護阿英從車廂要出來，採後退方式操作輪椅，不慎撞擊另一名要進入車廂的視障者，還好是輕微碰撞，雙方無礙。邱進龍說，輪椅以後退進出車廂，就怕碰撞到人或硬物，是許多輪椅族搭捷運會有不安的一項因素。陳泰延說，高捷月台標示建議輪椅旅客以「後退方式」進出車廂，後退看不到是否有障礙物，遇車廂人多狀況更難掌握。

張學恒有高雄、台北兩地生活經驗，他說，北捷部分間隙較大地點，有加裝橡膠梳齒支撐墊改善，北捷台北車站改善前最寬處十四公分，改善後降為九點五公分，高捷月台與車廂間隙平均比北捷寬，值得正視。

一般人搭捷運因隙縫踩空摔傷情況時有所聞，何況是行動不甚靈活輪椅族。張學恒舉他的電動輪椅為例，前輪胎寬六公分、後輪胎寬九公分，前輪已算寬，仍難保過捷運月台安全無虞。一般手推輪椅前後輪胎寬分別兩公分、三公分，陷縫隙風險更高。張學恒說，梳齒原用途是防止車廂與月台碰撞，建議治本之道要用渡板。

張學恒談到，月台縫隙攸關公安問題，任一乘客都可能是受害者，高捷提出以人力協助輪椅族，若人員訓練不足，恐衍生其他風險。請求高捷除人力協助外，月台縫隙要加裝橡膠梳齒，限制在八點五公分內，盼主管機關善盡監督責任，若此一安全問題被漠視，不排除向交通部、監察院陳情。

林于凱說，他已要求高捷提供沿線三十八個站間隙完整數據，也將要求高捷應比照北捷標準，將月台間隙縮小到平均八點五公分以內。另一方面，對人工鋪設渡板也要做評估，若要執行，將增加多少人事成本可初步估算，若高捷認為這是必要支出，就該展現決心，不能讓乘客安全打折扣。

林于凱建議交通部訂定更完善的捷運管理標準規範，要求大眾運輸無障礙環境更到位，朝更高標準推進，讓輪椅族對改變有感。

根據捷運系統建設技術標準規範，捷運車站的月台，原則上設置於直線段。但如有配套措施能維持車門處安全間隙，得設置於曲線段，惟其最小曲率半徑不小於1000公尺。

交通部說，當初頒布捷運系統建設技術標準規範時就有提到，技術規範是概要性要求，維持車門跟月台有安全間隙，要有相關配套措施，而配套措施有很多種，採彈性作法，膠條就是其中一種。

交通部說，原則上捷運系統建設技術標準規範就是一個技術規範，該規範是全國通用，並不是針對特定縣市，畢竟每個系統狀況不一樣，怎麼處理涉及到每個個案，要考量月台、車輛、動態包絡線等安全因素，基本上由營運權責單位來負責。