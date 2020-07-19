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守護輪椅族行的安全／高捷月台間隙 暗藏危機

聯合報 / 記者王慧瑛曹悅華／高雄即時報導
七月十四日二度前往實測，同行者包括台灣無障礙協會理事長林俊福（由左至右）、高雄市脊髓損傷者協會理事邱進龍及財團法人高雄市關愛社會福利慈善事業基金會董事陳泰延。記者王慧瑛／攝影
七月十四日二度前往實測，同行者包括台灣無障礙協會理事長林俊福（由左至右）、高雄市脊髓損傷者協會理事邱進龍及財團法人高雄市關愛社會福利慈善事業基金會董事陳泰延。記者王慧瑛／攝影

有輪椅族向高雄市議員林于凱反映，高雄捷運月台與車廂間距大，導致輪椅、娃娃車輪胎，甚至幼童小腳，可能陷入隙縫，暗藏危險。台灣身心障礙者人權監督聯盟發起人張學恒說，北捷高捷都有月台縫隙問題，高捷比北捷嚴重，列車靠站約廿秒，尖峰時段要進出車廂，情急下若角度沒喬好，前輪一旦陷縫隙又沒人及時協助，後果不堪設想。

為實地了解間隙等問題，採訪團隊在七月八日、十四日兩度到高捷站內實測。七月八日下午二點，偕同張學恒、台灣無障礙協會理事長林俊福、財團法人高雄市關愛社會福利慈善事業基金會董事陳泰延、市議員林于凱前往高捷左營站實測。三人輪椅屬不同類型，張使用電動輪椅，林使用傳統輪椅，陳泰延用的是高活動手推輪椅。

協調後，選定由陳泰延的輪椅做實測，出發前先丈量輪椅前輪直徑是十公分、胎寬約兩公分。列車進站時，量月台與車廂間隙約十公分，這是加裝橡膠梳齒後寬度，若沒梳齒，寬度約十五公分。

陳泰延的輪椅進車廂時，要翹起前輪才能避免前輪陷入縫隙。陳說，進車廂還不那麼驚險，若尖峰時段要移動出車廂，可能因輪椅角度沒控制好，加上後退時，前輪會轉動，可能在前輪翻轉瞬間落入縫隙。

七月十四日二度前往實測，同行者包括林俊福、陳泰延及高雄市脊髓損傷者協會理事邱進龍。丈量包括美麗島、高雄車站、文化中心、衛武營等站，發現間隙普遍在十點五至十一公分間，這些站都沒有加上橡膠齒梳，美麗島站還有將近三公分高低差。這趟實勘也包含檢視無障礙廁所、電梯、標示等。

林俊福說，各站無障礙廁所幾乎都在外圍，距進出站匝門有些距離，部分輪椅族為避免麻煩，常會忍著內急。另一方面，在紅線、黃線交會的美麗島站，因為動線較複雜，且指示牌位置放得較高，以輪椅族視角來說，不容易看清楚。

實測當天，要下美麗島站時，照顧邱進龍的外籍看護阿英從車廂要出來，採後退方式操作輪椅，不慎撞擊另一名要進入車廂的視障者，還好是輕微碰撞，雙方無礙。邱進龍說，輪椅以後退進出車廂，就怕碰撞到人或硬物，是許多輪椅族搭捷運會有不安的一項因素。陳泰延說，高捷月台標示建議輪椅旅客以「後退方式」進出車廂，後退看不到是否有障礙物，遇車廂人多狀況更難掌握。

張學恒有高雄、台北兩地生活經驗，他說，北捷部分間隙較大地點，有加裝橡膠梳齒支撐墊改善，北捷台北車站改善前最寬處十四公分，改善後降為九點五公分，高捷月台與車廂間隙平均比北捷寬，值得正視。

一般人搭捷運因隙縫踩空摔傷情況時有所聞，何況是行動不甚靈活輪椅族。張學恒舉他的電動輪椅為例，前輪胎寬六公分、後輪胎寬九公分，前輪已算寬，仍難保過捷運月台安全無虞。一般手推輪椅前後輪胎寬分別兩公分、三公分，陷縫隙風險更高。張學恒說，梳齒原用途是防止車廂與月台碰撞，建議治本之道要用渡板。

張學恒談到，月台縫隙攸關公安問題，任一乘客都可能是受害者，高捷提出以人力協助輪椅族，若人員訓練不足，恐衍生其他風險。請求高捷除人力協助外，月台縫隙要加裝橡膠梳齒，限制在八點五公分內，盼主管機關善盡監督責任，若此一安全問題被漠視，不排除向交通部、監察院陳情。

林于凱說，他已要求高捷提供沿線三十八個站間隙完整數據，也將要求高捷應比照北捷標準，將月台間隙縮小到平均八點五公分以內。另一方面，對人工鋪設渡板也要做評估，若要執行，將增加多少人事成本可初步估算，若高捷認為這是必要支出，就該展現決心，不能讓乘客安全打折扣。

林于凱建議交通部訂定更完善的捷運管理標準規範，要求大眾運輸無障礙環境更到位，朝更高標準推進，讓輪椅族對改變有感。

根據捷運系統建設技術標準規範，捷運車站的月台，原則上設置於直線段。但如有配套措施能維持車門處安全間隙，得設置於曲線段，惟其最小曲率半徑不小於1000公尺。

交通部說，當初頒布捷運系統建設技術標準規範時就有提到，技術規範是概要性要求，維持車門跟月台有安全間隙，要有相關配套措施，而配套措施有很多種，採彈性作法，膠條就是其中一種。

交通部說，原則上捷運系統建設技術標準規範就是一個技術規範，該規範是全國通用，並不是針對特定縣市，畢竟每個系統狀況不一樣，怎麼處理涉及到每個個案，要考量月台、車輛、動態包絡線等安全因素，基本上由營運權責單位來負責。

高捷月台標示建議輪椅旅客以「後退方式」進出車廂，有輪椅族反映，後退看不到是否有障礙物，遇車廂人多狀況更難掌握。記者王慧瑛／攝影
高捷月台標示建議輪椅旅客以「後退方式」進出車廂，有輪椅族反映，後退看不到是否有障礙物，遇車廂人多狀況更難掌握。記者王慧瑛／攝影
七月十四日二度前往高捷車站實測，這趟實勘也包含檢視無障礙廁所、電梯、標示等。記者王慧瑛／攝影
七月十四日二度前往高捷車站實測，這趟實勘也包含檢視無障礙廁所、電梯、標示等。記者王慧瑛／攝影

車廂 高捷 北捷 捷運

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