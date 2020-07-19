今起至周六天氣晴朗酷熱 吳德榮：山區活動防驟雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天天氣持續晴朗酷熱，各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度以上的機率；要持續注意防曬、防中暑，北部24至37度、中部24至37度、南部25至36度、東部23至37度。

他說，雖然台灣附近太平洋高壓脊增強，但其沉降氣流，尚不足以完全抑制大氣不穩定度的釋放，午後有對流發展，大部分在山區，鄰近平地的新北、宜、花亦有受影響的機率，並有較大雨勢，山區活動應注意安全。

他表示，明天至周三天氣晴朗炎熱，各地區最高溫約在36度左右，地理環境較特殊的地點，有升至37、38度的機率；要持續注意防曬、防中暑。午後有對流發展，大部分在山區，北部及中南部平地受影響的機率提高，局部地區仍有較大雨勢，應注意。

周四至周六天氣晴朗酷熱，各地區高溫略升，約在36、37度，地理環境較特殊的地點，有升至38度以上的機率；午後有對流發展，大部分在山區，部分鄰近平有地受影響的機率。