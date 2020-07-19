2秒2紅單 地點差很遠 駕駛申訴被駁

林姓男子今年四月駕車因變換車道未打方向燈，遭後方車輛持相同照片向不同分局檢舉，結果同一事實吃下兩張紅單，林男不服提出申訴，警方僅因兩張照片間距有兩秒，認定林男的違規行為是在「不同路段」須罰款，林男痛批警方擺烏龍，還自嘲「難道我是宋七力會分身？」

法界人士指出， 本案若只有一個違規行為，對於同一個違規事實，要說差兩秒就是兩個獨立的行為，顯然是重複評價，會造成一行為二罰、顯然違反比例原則，也非禁止交通違規的裁罰本意。

林男指出，他今年五月先接到大安分局告發的紅單，依罰單附上的照片顯示，他在四月廿六日下午三點廿分零二秒，駕駛白色賓士車行經「建國高架橋」，因切換車道未顯示方向燈，依照道路交通管理條例，裁罰一千兩百元。

林男表示，他看到罰單時，回憶自己開車的路線是汀洲路，感覺違規地點怪怪的，但當下沒想那麼多，「被罰就去繳」，沒想到過兩天又接到一張中正二分局告發的紅單，舉發內容相同，地點卻從建國高架變成汀洲路與辛亥路地下道口，時間是四月廿六日下午三點廿分零秒。

林姓駕駛在4月22日下午3點20分0秒就吃了一張罰單。 圖／讀者提供

他發覺這兩張紅單的照片根本是同一張，向台北市交通裁決所申訴，主張大安警分局重複舉發，請求撤銷開錯的罰單。

詎料大安警分局竟回覆，該車輛「二次違規行為係屬不同路段二次獨立違規之行為，應分別舉發、處罰。」林男等於要繳兩千四百元的罰單，林男質疑明明只違規一次，為何要罰兩次錢？

林男說，按照這兩張紅單違規的時間差，只有短短兩秒，試問兩秒鐘的時間，如何瞬間從汀洲路移動到建國高架？「難不成我的車是變形金剛？」決定提行政訴訟救濟。

大安分局回應，因舉發人提供的照片，地點恰好在大安及中正二分局交界，若民眾對申訴結果有異議，可進一步提行政訴訟，釐清爭議。