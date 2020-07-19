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一條縫隙 友善的距離...台鐵車廂無階化 高鐵有SOP

聯合報 / 記者王慧瑛曹悅華陳夢茹陳秋雲／連線報導
台中捷運車站針對月台與車廂對接，間隙考慮到使用輪椅者的行進順暢。圖／台中捷運公司提供
台中捷運車站針對月台與車廂對接，間隙考慮到使用輪椅者的行進順暢。圖／台中捷運公司提供

高雄捷運傳出月台間距縫隙太大，導致輪椅族不便。雙鐵皆表示，面對輪椅族現在都有完善的ＳＯＰ，且台鐵正進行車廂無階化工程，今年底將完成一二○八輛車廂改造。

台鐵全台各地共有二四一個車站，台鐵局說，老舊車站月台、列車等要改為無障礙環境確實有些困難，若無法改變環境，就透過設備輔助，台鐵包含電聯車在內，每一車種遇上下車廂有輔助需求，都可鋪渡板協助進出。

在沒有其他乘客干擾等因素下，鋪渡板、進出車廂、收渡板，過程約一分鐘。較棘手情況是在無人車站，乘客可打客服電話，或在起站時和站務人員確認，台鐵會派前後車站人員到無人車站協助。

對列車自動伸出渡板等配置，台鐵局說，採購新列車時會將這一點列入考量，列車配備更臻完善，也減少人力需求。

高鐵公司指出，設計建造時即已考量車廂地面及月台高度的平整，充分兼顧輪椅旅客上下車的便利性。像各車站均設有電梯、停車位及無障礙廁所，各列車的第七節車廂亦設有四席無障礙座位及一間無障礙廁所，提供坐輪椅及行動不便旅客利用。

桃園捷運公司及預定今年通車的台中捷運綠線均表示，從進站到搭車皆有無障礙設計；另外，中捷選購車廂時，特別注意老弱婦孺的需求。為方便輪椅族上車，車廂與月台之間高度相同，沒有落差，也不會重蹈以前車輪卡在車廂與月台間隙缺失。

車廂 台鐵

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