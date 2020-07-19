鋪渡板有困難 高捷：間隙逾11公分 加齒梳改善

高捷紅線、橘線沿線共卅八個車站，根據高捷公司提供給市議員林于凱的數據，各站和車廂間隙大多落在九至十公分，只有七個車站有加裝橡膠齒梳改善間隙。這七個車站未加裝橡膠齒梳前，間隙最大是大東站達十七點七公分，改善後降至十二公分。

列車停靠時鋪設渡板是否可行？高捷公共事務處長王柏雁認為有困難，靠站時間頂多廿至廿五秒，鋪渡板所需人力、應變時間以現況而言不可行，輪椅族上下車廂，各站有警衛或站務人員樂意協助。標示不夠清楚，也會加以改善。

王柏雁表示，列車行駛會有車體搖晃自然現象，月台與列車間勢必存有一定間隙，且不得小於七點五公分，橡膠齒梳也不能無限制增加。

王柏雁說，目前作法是大於十一公分的間隙才加齒梳改善，低於十一公分原則上不加。橡膠齒梳會定期檢查，若有磨損、脫落就更換。高雄市政府捷運局主秘張又仁則表示，未來在規畫設計捷運黃線及採購車廂等，會更留意身障者需求。