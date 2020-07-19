聽新聞
test
0:00 / 0:00

鋪渡板有困難 高捷：間隙逾11公分 加齒梳改善

聯合報 / 記者蔡孟妤王慧瑛張世杰曹悅華楊濡嘉／連線報導
七月十四日記者第二次實測，丈量發現裝有橡膠齒梳後，月台和車廂間隙約十公分。 記者王慧瑛／攝影
七月十四日記者第二次實測，丈量發現裝有橡膠齒梳後，月台和車廂間隙約十公分。 記者王慧瑛／攝影

高捷紅線、橘線沿線共卅八個車站，根據高捷公司提供給市議員林于凱的數據，各站和車廂間隙大多落在九至十公分，只有七個車站有加裝橡膠齒梳改善間隙。這七個車站未加裝橡膠齒梳前，間隙最大是大東站達十七點七公分，改善後降至十二公分。

列車停靠時鋪設渡板是否可行？高捷公共事務處長王柏雁認為有困難，靠站時間頂多廿至廿五秒，鋪渡板所需人力、應變時間以現況而言不可行，輪椅族上下車廂，各站有警衛或站務人員樂意協助。標示不夠清楚，也會加以改善。

王柏雁表示，列車行駛會有車體搖晃自然現象，月台與列車間勢必存有一定間隙，且不得小於七點五公分，橡膠齒梳也不能無限制增加。

王柏雁說，目前作法是大於十一公分的間隙才加齒梳改善，低於十一公分原則上不加。橡膠齒梳會定期檢查，若有磨損、脫落就更換。高雄市政府捷運局主秘張又仁則表示，未來在規畫設計捷運黃線及採購車廂等，會更留意身障者需求。

列車 車廂 高捷

延伸閱讀

中海艦命運逆轉獲重要古物 新生後的命運受矚目

黃國昌爆：後台硬、拿公地牟暴利 楊秋興機要求償吞敗

高雄建教企業抽查 議員籲改成臨檢

高市府跨局處App 議員籲整合

相關新聞

高捷月台間隙 輪椅族難閃的痛

有輪椅族向高雄市議員林于凱反映，高雄捷運月台與車廂間距大，導致輪椅、娃娃車輪胎，甚至幼童小腳，可能陷入隙縫，暗藏危險。為...

心衛社工「短命」 平均9個月就離職

小燈泡事件加速催生社會安全網，衛福部自民國一○七年起大幅聘僱社安網社工，其中負責關懷具暴力傾向精神疾病患者的「心衛社工」...

一條縫隙 友善的距離...台鐵車廂無階化 高鐵有SOP

高雄捷運傳出月台間距縫隙太大，導致輪椅族不便。雙鐵皆表示，面對輪椅族現在都有完善的ＳＯＰ，且台鐵正進行車廂無階化工程，今...

看看日本...地鐵門打開 自動伸出渡板

日本地鐵車門打開時，會自動伸出渡板，輪椅可透過渡板跨越高度差、縫隙，不用擔心受怕。高雄市議員林于凱說，為身障者開一道友善...

幻日環美景 今有望重現

台灣西半部、宜蘭昨出現絕美日暈、幻日甚至幻日環的美景，中央氣象局表示，昨日天氣好，高雲、卷雲勻稱，加上空中有較多冰晶，下...

國高中生 加熱菸使用率飆至2.3％

加熱菸管理處於法律灰色地帶，台灣有多少青少年吸加熱菸？據一○七年全球青少年吸菸行為調查，台灣雖禁用加熱菸，但仍不敵好奇心...

衛福報向政院報告：健保費率、部分負擔恐雙漲

健保財務面臨不得不處理的臨界點，衛福部長陳時中五月接受聯合報專訪時，第一次拋出將調整健保費率。據了解，衛福部上周五赴行政...

2秒2紅單 地點差很遠 駕駛申訴被駁

林姓男子今年四月駕車因變換車道未打方向燈，遭後方車輛持相同照片向不同分局檢舉，結果同一事實吃下兩張紅單，林男不服提出申訴...

鋪渡板有困難 高捷：間隙逾11公分 加齒梳改善

高捷紅線、橘線沿線共卅八個車站，根據高捷公司提供給市議員林于凱的數據，各站和車廂間隙大多落在九至十公分，只有七個車站有加...

沒後援風險高 新社工很快陣亡

總統蔡英文承諾任期內修補社會安全網漏洞，但社安網主力「心衛社工」，卻多數做不到一年就離職。專家指出，精神疾病患者需要長期...

健康醫點靈／灌冷飲、冰品 易偏頭痛、便秘

酷夏炎熱，氣溫節節高升，室外36度以上幾乎成為日常，不少民眾狂喝飲料或吃冰消暑，但雙和醫院家醫科醫師彭邦中提醒，大量飲用...

健康醫點靈／常吃檳榔危害多 醫籲定期篩檢

經常喜歡嚼食檳榔的「紅唇族」罹患口腔癌比率高，陽明大學附設醫院耳鼻喉科主任郭妍伶提醒，常吃檳榔也可能造成神經、心血管及腸...

熱門新聞

山友爬山遇蟒蛇「吃大餐」吞整隻山羌畫面震撼

三倍券用完「橘色塑膠片」只能扔掉？網曝多重用途：超實用

夜市攤商為何拒收三倍券？網點出「兩關鍵」就是答案

絕美幻日環出現 氣象局：全台今天都有機會看到

無法人人有獎了！800元客庄旅遊券今晚突破17萬人登記

悶壞了！「旅遊花錢不手軟」 3大台灣國旅趨勢出爐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。